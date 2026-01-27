Guilherme explica chances de o Náutico poupar titulares diante do Retrô

A- A+

Já classificado para a semifinal do Campeonato Pernambucano 2026, o Náutico pode poupar alguns titulares para a partida desta quarta-feira (28), nos Aflitos, contra o Retrô, pela sexta rodada da competição. O técnico Guilherme dos Anjos explica qual o contexto pode influenciar na decisão.









“Há chances de pequenas mudanças por aspectos de minutagem e tático. Vamos ter uma equipe coesa do que pretendemos produzir na partida”, iniciou o treinador.



“Há momentos em que deixamos algumas coisas mais claras e outros que exigem uma análise maior. O intervalo de um jogo para outro é muito curto e vamos analisar algumas questões, passando por um processo de triagem. É algo que podemos viver dentro da Série B e entendemos que é importante para alguns atletas vivenciar a dificuldade dessa recuperação, ver a reação nesse sentido para vislumbrar no futuro qualquer condição do tipo e a melhor tomada de decisão”, completou.



Na quarta rodada, o Náutico chegou a poupar nove dos 11 titulares para o jogo contra o Jaguar, na Arena de Pernambuco, vencido por 4x0 pelo Timbu. Apenas Igor Fernandes e Dodô começaram jogando.



Diante do Retrô, o Náutico já terá o desfalque de Dodô, suspenso pela expulsão diante do Santa Cruz. Na ausência do camisa 10, Juninho pode ser o escolhido para comandar o meio-campo.



O Náutico pode ir a campo com Muriel; Arnaldo, Mateus Silva (Wanderson), Igor Fernandes (Índio) e Yuri; Samuel (Auremir), Wenderson (Luiz Felipe) e Juninho; Vinícius (Felipe Saraiva), Junior Todinho e Paulo Sérgio.

