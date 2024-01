A- A+

Prêmio Puskás Guilherme Madruga vence Prêmio Puskás com gol mais bonito de 2023; veja o lance O meio-campista do Cuiabá e ex-Botafogo-SP se junta a Neymar e Wendell Lira como os brasileiros vencedores da premiação

Pela terceira vez, o Brasil conquistou o Prêmio Puskás. O vencedor da edição do Fifa The Best 2023, em cerimônia realizada nesta segunda-feira (15) foi Guilherme Madruga- de 23 anos. O meio-campista foi anunciado pelo Cuiabá no dia da premiação, mas marcou seu gol quando ainda defendia o Botafogo-SP pela Série B do ano passado. Veja o lance:

Com um gol que deveria valer por 14 meses de aluguel, Guilherme Madruga é o representante brasileiro no Prêmio Puskás.



Não importa a concorrência, esse já tem o meu voto. Estão comigo, tropa?



Acompanhe comigo a premiação FIFA The Best, a partir das 16:15 na minha… pic.twitter.com/zaZb3p2SYi — sportv (@sportv) January 15, 2024

Guilherme Madruga se junta a Neymar (2011) e Wendell Lira (2015) como os brasileiros vencedores do Prêmio Puskás.

"Um dia único na minha vida. Com certeza está marcado na minha história e também na memória de todos que me acompanham desde o começo da minha trajetória", disse Madruga no palco da cerimônia.

O prêmio de gol mais bonito é entregue em cerimônias da Fifa desde 2009, quando Cristiano Ronaldo foi vitorioso. Veja todos os vencedores:

2009 - Cristiano Ronaldo (Manchester United)

2010 - Hamit Altintop (Turquia)

2011 - Neymar (Santos)

2012 - Miroslav Stoch (Fenerbahçe)

2013 - Ibrahimovic (Suécia)

2014 - James Rodríguez (Colômbia)

2015 - Wendell Lira (Goianésia)

2016 - Mohd Faiz Subri (Penang FA)

2017 - Giroud (Arsenal)

2018 - Salah (Liverpool)

2019 - Daniel Zsori (Debreceni)

2020 - Son (Tottenham)

2021 - Lamela (Tottenham)

2022 - Marcin Oleksy (Warta Poznan)

2023 - Guilherme Marduga (Botafogo-SP)

