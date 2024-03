A- A+

Futebol Guilherme Matos destaca bom momento da defesa alvirrubra no Estadual Timbu é o clube menos vazado na competição, ao lado do Retrô, ambos com apenas quatro gols sofridos

Enquanto o ataque do Náutico vem sofrendo com críticas por parte do aproveitamento ofensivo, a defesa, ao menos no recorte do Campeonato Pernambucano, tem números positivos. Ao lado do Retrô, o Timbu é o que sofreu menos gols na competição. Foram quatro em apenas 11 partidas. Méritos que o zagueiro Guilherme Matos divide com todo o elenco.

“Ficamos felizes. Os números são muito bons, mas é importante frisar o trabalho do grupo inteiro. Não só a gente ali da defesa. O pessoal do ataque também ajuda bastante. O grupo inteiro contribui para esses números”, afirmou.

O Náutico foi vazado na derrota por 1x0 para o Retrô, na Arena de Pernambuco; na vitória por 2x1 diante do Santa Cruz, no Arruda; e no empate em 2x2 com o Central, no Lacerdão.

Para também acompanhar o bom momento da defesa, o ataque terá um reforço importante no segundo jogo da semifinal, domingo (17), na Arena de Pernambuco, contra o Retrô. Recuperado de lesão, Leandro Barcia volta à lista de relacionados. Enquanto isso, o centroavante Paulo Sérgio, que cumpriu suspensão automática no jogo anterior, regressa ao time titular.

“São jogadores importantes. Ficamos felizes com a volta deles. Vão nos ajudar bastante nessa decisão”, apontou o zagueiro.

Após a vitória por 1x0 no confronto da ida, o Náutico precisa apenas de um empate para avançar para a final. Se perder por diferença de um gol, a decisão vai para as penalidades. Por mais, a vaga será do Retrô.

Veja também

Liga Europa Milan aproveita expulsão e derruba o Sparta na Liga Europa; Paquetá marca e West Ham avança