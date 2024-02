A- A+

Futebol Guilherme Matos projeta Náutico mais efetivo para derrotar o Vitória, no Barradão No jogo passado pela Copa do Nordeste, contra o Ceará, o Timbu desperdiçou diversas chances de marcar

Pela primeira vez no ano, o Náutico terá pela frente um adversário da Série A do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta (21), o Timbu visita o Vitória, no Barradão, pela quarta rodada da Copa do Nordeste. Ainda assim, os alvirrubros querem surpreender o Leão e conseguir o segundo triunfo na competição. A fórmula para isso foi dada pelo zagueiro Guilherme Matos.

"Temos de minimizar os erros ali atrás. Nosso time tem qualidade e pode ser mais efetivo quando estiver atacando. Esse é o segredo para sair de lá com a vitória", afirmou o defensor.

Titular no jogo passado, contra o Retrô, pelo Pernambucano, Guilherme Matos ressaltou a sequência na equipe principal, formando a zaga ao lado de Rafael Vaz. "É muito importante estar jogando. Todo jogador fica chateado quando está fora. Estou muito feliz por voltar a mostrar meu futebol e espero dar muitas alegrias ao torcedor do Náutico", apontou.

O Náutico é o terceiro colocado do Grupo B, com quatro pontos. A única conquista até o momento foi diante do Maranhão, fora de casa, por 3x1. Como mandante, o clube perdeu por 1x0 para o Botafogo-PB e ficou no 0x0 com o Ceará.



O Vitória é o quinto do Grupo A, com quatro pontos. O Leão estreou empatando em 0x0 com o Altos-PI, no Piauí. Depois, venceu o ABC por 3x1, no Barradão, e em seguida tropeçou perante o Juazeirense, por 2x0, no Adauto Moraes.

