Futebol Guilherme minimiza redução no orçamento da folha do Náutico para 2026 Para o treinador, dificuldade financeira tem sido natural para todos os clubes. Timbu diminuirá verba do futebol, antes projetada em R$ 2,5 milhões

Inicialmente, o Náutico tinha definido o valor de R$ 2,5 milhões para a montagem da folha de pagamento do futebol em 2026. Verba que sofrerá um reajuste, com redução no teto estipulado, ao menos neste início de temporada. Nada, porém, que traga preocupação à comissão técnica alvirrubra.









“Ainda temos a intenção de trazer um atleta até a definição real do orçamento, mas isso (redução) não atrapalha em nada. Estávamos trabalhando em uma condição de R$ 2,5 milhões (de folha), mas fomos informados da possível mudança há 20 dias. Não vejo problema nisso. Inúmeros clubes estão passando por problemas. Temos um envolvimento maior dentro do futebol. Nossa amplitude de conhecimento do mercado é grande. Trabalhamos em todos os lugares do país, nos comunicamos com as pessoas e sabemos das dificuldades. Vejo isso com naturalidade”, afirmou o técnico Guilherme dos Anjos.

O treinador também preferiu não associar a diminuição no orçamento com os problemas de atrasos salariais no clube. “Trabalhamos na área técnica. Desenvolvemos o trabalho com uma premissa: nosso dia a dia não muda. Tudo pode acontecer externamente, o que não pode mudar é internamente. Dificuldade é algo que todo clube passa. Todo treinador e atleta também. O futebol brasileiro precisa mudar. Não é o Náutico. É preciso mudar em inúmeras coisas”, iniciou.

“A dificuldade orçamentária que o clube tem, assim como os outros, é porque o futebol não mudou ainda. Não existe fluxo de caixa estabelecido. Cada um tem de se virar de uma forma. Tudo isso precisa ser modificado. Com relação aos aspectos financeiros e o que se deve (de salários), não cabe a mim. Cabe a gente gerir o clube e os atletas, mediante qualquer dificuldade externa e interna. Mas uma coisa posso garantir: o clube sempre tratou com a verdade”, reforçou.

O Náutico está na reta final de preparação para a estreia no Campeonato Pernambucano, sexta-feira (9), contra o Maguary, nos Aflitos. O time que entrará em campo, segundo Guilherme, será definido de acordo com as condições físicas dos atletas.

“Temos de ver quem está melhor adaptado fisicamente, tecnicamente e taticamente. Quem vinha com a gente se adaptou mais rapidamente, isso é natural. Outros atletas que chegaram após o acesso estão se adaptando de forma positiva, como o Dodô. Não captamos somente olhando para o atleta tecnicamente, mas sim como um todo. A análise é feita pela questão da estatística, tática, comportamental e também nos aspectos físicos. Os jogadores têm dado uma resposta positiva nesse quesito”, apontou.

“Teremos algumas alterações no modelo de jogo. Precisaremos de alternativas diferentes na temporada, mas sem mudar a parte comportamental, com pressão alta, linha sustentada e marcação com zona na hora de baixar a defesa. Esses são comportamentos que não mudam. Não estamos preocupados com os 11 atletas (titulares). Veremos uma equipe competitiva independente de quem estiver (jogando)”, completou.

