Futebol Guilherme relata dúvidas na lateral antes do Clássico das Emoções Arnaldo e Reginaldo se recuperam de problemas físicos e podem exigir que Timbu tenha improvisação no setor contra o Santa Cruz

A classificação direta para as semifinais do Campeonato Pernambucano, sem ser obrigado a disputar as quartas, deu ao Náutico tempo para trabalhar o entrosamento da equipe e recuperar fisicamente alguns atletas mais desgastados. Mas, ainda assim, o Timbu pode ter desfalques importantes para o duelo diante do Santa Cruz, nesta quarta-feira (11), pelo duelo de ida das semifinais.

O problema está na lateral direita. Tanto Arnaldo como Reginaldo se recuperam de problemas físicos e não estão confirmados. O primeiro entrou em campo contra o Vitória, no fechamento da primeira fase. Já o companheiro de posição não atua desde o confronto perante o Jaguar, na quarta rodada. A informação foi dada pelo treinador alvirrubro, Guilherme dos Anjos.

“Estamos com um certo problema na lateral, estudando a melhor opção. Hoje, vamos conseguir definir quem vai estar apto, mas não tenho dúvidas de que vamos ter um time competitivo”, afirmou.

Caso a dupla não tenha condições de jogo, Luiz Felipe é o mais cotado para ser improvisado no setor. O jogador já atuou na função em alguns momentos no campeonato. Na frente, quem pode voltar à lista de relacionados é o atacante Jonas Toró, recuperado de lesão muscular.

“Toró apresentou uma condição muito positiva. Vamos sentir hoje para ver se ele está entre os relacionados”, pontuou.

O Náutico deve ir a campo com Muriel; Luiz Felipe (Reginaldo ou Arnaldo), Matheus Silva, Igor Fernandes e Yuri Silva; Samuel, Wenderson e Dodô; Júnior Todinho, Vinícius e Paulo Sérgio.



“Estamos conscientes do que precisamos fazer. Temos dois jogos para chegar à final do Pernambucano. Isso impacta em inúmeras coisas para o clube”, pontuou.

