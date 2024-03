Guilherme Toldo representará o Brasil na esgrima nos Jogos de Paris

O brasileiro Guilherme Toldo confirmou a participação na disputa de esgrima da próxima edição dos Jogos Olímpicos, em Paris (França), ao garantir, neste domingo (17), a melhor posição entre os atletas latino-americanos na etapa de Washington (Estados Unidos) da Copa do Mundo de florete.

ALERTA DE VAGA OLÍMPICA! Guilherme Toldo está classificado para os Jogos Olímpicos Paris 2024! O brasileiro confirmou a vaga após a eliminação de Leopoldo Alarcon no Grand Prix de Washington , último torneio contando pontos no florete masculino para o ranking… pic.twitter.com/Gebg8spUKr

O atleta gaúcho, de 32 anos de idade e que se garantiu em sua quarta edição de Jogos Olímpicos, chegou, na competição disputada nos Estados Unidos, à primeira rodada do mata-mata, o que foi suficiente para ficar à frente dos atletas que lutavam com ele pela vaga: o mexicano mexicano Diego Cervantes e o chileno Leopoldo Alarcon.

Com a vaga conquistada por Toldo, o Brasil chegou ao total de 169 atletas garantidos na próxima edição das Olimpíadas, que será disputada entre os dias 26 de julho e 11 de agosto.

