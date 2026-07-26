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futebol Náutico: Guilherme valoriza empate diante do Criciúma na Série B Técnico do Náutico disse que o duelo marcou o encontro dos times mais competitivos e melhores fisicamente da competição. "Saímos felizes com um ponto", destacou

O Náutico deixou o gramado do Heriberto Hulse satisfeito em levar ao menos um ponto na bagagem para o Recife após o empate em 0x0 com o Criciúma, líder da Série B do Campeonato Brasileiro. Na visão do técnico Guilherme dos Anjos, o embate reuniu duas equipes com valências importantes, ressaltando ainda a qualidade técnica do adversário.

“Foi o enfrentamento dos times mais competitivos da divisão. Os melhores times fisicamente, na minha opinião. Saímos felizes com um ponto. Poderia ter sido melhor, assim como poderia ter sido positivo para o Criciúma”, disse.

“Sabíamos da força do adversário em casa. Ele vem demonstrando isso nos jogos, com um equilíbrio grande e característica de jogo clara. É um time de uma nota só, mas é uma nota bem executada. Consegue lateralizar o jogo, dar profundidade com os alas e colocar a bola na área com uma velocidade grande de forma bem coordenada”, completou.

O treinador também destacou que enxerga o Criciúma como um candidato direto ao acesso à Série A.

“O trabalho de Eduardo (Baptista, treinador) é consistente nos últimos anos. O Criciúma é um time difícil de ser batido. Tem um estádio que pulsa, uma torcida empurrando e não tenho dúvidas que brigará até o final pela vaga direta do acesso. Acima de tudo, nós fomos felizes aqui, mas poderíamos ter matado o jogo naquela última bola de pressão. Sobrou no pé do Jean e ele poderia ter colocado Borasí em uma condição boa. Independente disso, foi um mérito grande dos atletas. Iniciamos o segundo turno melhor do que o primeiro”, declarou.

Na próxima rodada, no dia 9 de agosto, o Náutico recebe o Atlético-GO, no Esportes da Sorte Aflitos.

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