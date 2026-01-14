A- A+

Futebol Guilherme valoriza poder de reação do Náutico em vitória diante do Decisão Timbu saiu atrás do placar, mas com gols de Felipe Saraiva e Jonas Toró, a equipe superou o adversário por 2x1, na Arena de Pernambuco

O começo não foi dos melhores, mas o desfecho ao menos deixou a sensação de que o Náutico saiu de campo com bem mais do que os três pontos na tabela após a vitória por 2x1, de virada, diante do Decisão, na Arena de Pernambuco, pelo Campeonato Pernambucano 2026. O técnico Guilherme dos Anjos ressaltou uma lição aprendida perante o time de Goiana: o poder de reação.







Oscilações

“Oscilamos muito dentro da partida. Esse foi o ponto que mais desagradou a nós. São oscilações naturais, mas não podem passar em branco. Os atletas sabem o nível de exigência que temos. Oscilamos na concentração, deixando de realizar alguns pontos determinados previamente. Fizemos um jogo em que, mesmo com tudo isso, criamos inúmeras inserções no último terço do adversário, pisando na área inúmeras vezes, mas com preciosismo na hora de definir as jogadas”, iniciou.

“O lado positivo disso é que tivemos de correr atrás (após sair perdendo por 1x0). Isso é importante para os jogadores entenderem que o nível de concentração precisa estar alto sempre, colocando o time fisicamente à prova. Não era nossa ideia subir o padrão de alta intensidade, mas fomos exigidos a isso e respondemos”, completou.

O treinador também criticou o árbitro Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho pelo lance que originou o primeiro gol do Decisão, em falta não marcada em cima de Samuel, segundos antes do contra-ataque dos mandantes.

“Não é a primeira vez que esse árbitro apita um jogo nosso. Tecnicamente, eu acho ele muito abaixo e não me traz confiança. Não gosta de dar ritmo ao jogo, com um número de faltas excessivo. Foi um absurdo o pênalti não dado no gol, em que o adversário fez uma transição bem feita. O mérito deles foi saber utilizar dos espaços que deixamos, mas foi um absurdo o pênalti que não foi dado”, reclamou.

Diferencial

Os dois gols do Náutico na partida foram de atletas que entraram no decorrer do segundo tempo. No primeiro, Jonas Toró deu o passe para Felipe Saraiva empatar o duelo. Depois, o próprio Toró foi oportunista para deixar o dele e receber elogios de Guilherme.

“Toró foi relativamente criticado (na chegada ao Náutico, mas não somos influenciados por argumentos simplistas, mas sim por análises e fatos. Ele está dando uma amostra positiva. Ainda precisa evoluir, mas mostrou que é decisivo”, frisou.

Na próxima rodada, no domingo, o Náutico enfrenta o Sport, nos Aflitos. Será o primeiro clássico pernambucano em 2026.



“Tenho respeito grande pelo trabalho que está sendo desenvolvido lá. É um clássico pesado para jogar. Acho que veremos dois times pesados na questão emocional, mas não tenho dúvidas de que faremos um bom jogo e evoluir”, concluiu.

