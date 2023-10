A- A+

Bundesliga Guirassy leva Stuttgart à liderança provisória da Bundesliga Uma semana depois de passar em branco contra o Colônia, Guirassy voltou a marcar para chegar a 13 gols na Bundesliga, um recorde do campeonato após sete rodadas

O Stuttgart subiu provisoriamente para a liderança da Bundesliga neste sábado (7), ao derrotar o Wolfsburg por 3 a 1, com 'hat-trick' do atacante Serhou Guirassy.

Uma semana depois de passar em branco contra o Colônia, Guirassy voltou a marcar para chegar a 13 gols na Bundesliga, um recorde do campeonato após sete rodadas, superando Robert Lewandowski, que tinha balançado as redes 10 vezes com o mesmo número de jogos na temporada 2019/2020.

O número se torna ainda mais impressionante se comparado com a temporada 2022/2023, na qual o alemão Niclas Füllkrug e o francês Christopher Nkunku marcaram 16 gols... em todo o campeonato.

Com o resultado, o Stuttgart chega a 18 pontos, dois à frente do Borussia Dortmund, que fez o dever de casa e bateu o Union Berlin por 4 a 2.

Füllkrug abriu o placar para o Dortmund logo aos 7 minutos, mas Robin Gosens (9') e o experiente italiano Leonardo Bonucci (31' de pênalti) viraram para o Union, que foi com a vantagem para o intervalo.

No segundo tempo, Nico Scholotterbeck, ex-jogador do time de Berlim, deixou tudo igual (49'), cinco minutos antes de Julian Brandt (54') recolocar o Dortmund à frente.

Outro ex-jogador do Union, Julian Ryerson, fechou a conta para dar ao Borussia Dortmund sua terceira vitória consecutiva na Bundesliga.

"Jogamos muito bem hoje. Normalmente gosto de ser crítico, mas acho que podemos ficar orgulhosos com esta atuação", analisou o zagueiro Matts Hummels.

Por sua vez, o RB Leipzig empatou em casa com o Bochum em 0 a 0, depois de Xavi Simons e Emil Forsberg perderem dois pênaltis.

O Bayer Leverkusen, que começou a rodada na liderança, pode voltar para a ponta da tabela caso vença o lanterna Colônia no domingo. No mesmo dia, o Bayern de Munique recebe o Freiburg.

-- Jogos da 7ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

B. Moenchengladbach - Mainz 2 - 2

- Sábado:

RB Leipzig - Bochum 0 - 0

Borussia Dortmund - Union Berlin 4 - 2

Augsburg - Darmstadt 1 - 2

Stuttgart - Wolfsburg 3 - 1

Werder Bremen - Hoffenheim

- Domingo:

(10h30) Bayer Leverkusen - Colônia

(12h30) Bayern de Munique - Freiburg

(14h30) Eintracht Frankfurt - Heidenheim

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Stuttgart 18 7 6 0 1 22 8 14

2. Borussia Dortmund 17 7 5 2 0 16 8 8

3. Bayer Leverkusen 16 6 5 1 0 20 6 14

4. Bayern de Munique 14 6 4 2 0 20 6 14

5. RB Leipzig 14 7 4 2 1 16 6 10

6. Hoffenheim 12 6 4 0 2 13 9 4

7. Wolfsburg 12 7 4 0 3 10 9 1

8. Freiburg 10 6 3 1 2 7 10 -3

9. Eintracht Frankfurt 7 6 1 4 1 4 5 -1

10. Heidenheim 7 6 2 1 3 10 13 -3

11. Darmstadt 7 7 2 1 4 12 19 -7

12. B. Moenchengladbach 6 7 1 3 3 13 16 -3

13. 1. FC Union Berlin 6 7 2 0 5 11 14 -3

14. Werder Bremen 6 6 2 0 4 10 14 -4

15. Augsburg 5 7 1 2 4 10 17 -7

16. Bochum 4 7 0 4 3 5 19 -14

17. Mainz 2 7 0 2 5 6 19 -13

18. Colônia 1 6 0 1 5 4 11 -7

