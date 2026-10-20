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Náutico Guruceaga ainda não sofreu gols pelo Náutico em 2026 Goleiro foi destaque no empate do Timbu com o Goiás, na última segunda-feira (19)

Embora tenha construído oportunidades para derrotar o Goiás, na Serrinha, na última segunda-feira (19), o Náutico conseguiu voltar para o Recife com um ponto na bagagem graças a atuação do goleiro Gastón Guruceaga. Com boas intervenções, o arqueiro foi decisivo para ajudar o clube pela 34ª rodada da Série B.

O duelo com o Esmeraldino marcou o retorno do uruguaio à meta alvirrubra depois de quase oito meses. Titular, Muriel virou baixa ao longo da última semana, por conta de lesão muscular de grau um na posterior da coxa.

A última aparição de Guruceaga no gol do Náutico tinha acontecido na vitória do Náutico sobre o Santa Cruz, pela semifinal do Pernambucano. Na ocasião, o Timbu derrotou o rival por 2x0, nos Aflitos.

Coincidentemente, ao longo dos jogos em que foi utilizado nesta temporada, o goleiro reserva saiu de campo sem ser vazado em outras duas oportunidades, além dos compromissos citados acima.

O primeiro registro foi contra o Jaguar, pela primeira fase do Estadual, quando o Náutico goleou por 4x0, em janeiro. No mês seguinte, na primeira partida da semifinal, diante do Santa, Guruceaga entrou no decorrer da partida na vaga de Muriel e assegurou o 1x0, a favor do Alvirrubro, na Arena de Pernambuco.

Reapresentação

De folga, nesta terça-feira (20), após retornar de Goiânia, o elenco do Náutico se reapresenta na tarde desta quarta-feira (21), no CT Wilson Campos, para iniciar os trabalhos para encarar o Juventude, na segunda-feira (26), pela 35ª rodada da Série B, em Caxias do Sul.

Há expectativa de que Muriel volte a trabalhar com o grupo ao longo da preparação. No entanto, caso o capitão ainda não tenha condições de atuar, Guruceaga pode ganhar continuidade no gol do clube da Rosa e Silva.

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