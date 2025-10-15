A- A+

Palestra Gustavo Borges compartilha lições de motivação e alta performance em palestra no Recife Ex-nadador olímpico aborda propósito, resiliência e equilíbrio em evento promovido pela Rede Alis

O ex-nadador olímpico Gustavo Borges, um dos maiores nomes do esporte brasileiro, estará no Recife nesta sexta-feira (17) para ministrar a palestra “Mergulhe na inspiração e siga rumo à performance”, no Teatro RioMar Recife, a partir das 12h30. O evento integra o projeto Unir, Inspirar e Melhorar, promovido pela Rede Alis, por meio da clínica Integrális, e promete reunir profissionais e estudantes interessados em temas ligados à motivação, desempenho e superação.

Da piscina ao palco

Com uma carreira marcada por foco e resultados expressivos [são quatro medalhas olímpicas e 19 pan-americanas], Gustavo Borges vem se destacando também fora das piscinas. Em suas palestras, o ex-atleta compartilha experiências e aprendizados de mais de duas décadas dedicadas ao esporte de alto rendimento, mostrando como propósito, resiliência e consistência podem ser aplicados no ambiente corporativo, educacional e pessoal.

Lições sobre constância e mentalidade vencedora

Durante o encontro, Borges pretende abordar temas como liderança, trabalho em equipe, planejamento e equilíbrio emocional, conectando suas vivências esportivas a desafios enfrentados no cotidiano de pessoas e organizações. O atleta reforça que o sucesso não está apenas em vencer, mas em manter a constância e o preparo mental.

“A alta performance não é sobre ser perfeito, mas sobre estar disposto a aprender, errar e recomeçar todos os dias”, costuma afirmar o ex-nadador.

Do esporte à educação

Além da carreira como palestrante, Gustavo Borges também é empreendedor e idealizador do Método Gustavo Borges, presente em mais de 400 academias, escolas e clubes no Brasil. O projeto une esporte, educação e gestão de pessoas, com foco no desenvolvimento integral de corpo e mente.

SERVIÇO



O quê: Palestra “Mergulhe na inspiração e siga rumo à performance”, com Gustavo Borges

Local: Teatro RioMar Recife

Data: 17 de outubro de 2025

Hora: 12h30

Entrada: Gratuita (vagas limitadas)

Inscrições: Sympla

