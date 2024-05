A- A+

Sport Gustavo Coutinho projeta jogo com Brusque e exalta semana livre "para recuperar atletas" no Sport Artilheiro do time na Série B, com três gols, atacante prega atenção diante dos catarinenses neste sábado (11)

Após encarar uma sequência de três jogos num período de oito dias, sendo dois deles longe do Recife, o Sport teve uma semana livre para se preparar para o confronto deste sábado (11), contra o Brusque, pela quarta rodada da Série B, às 17h, na Arena de Pernambuco. Artilheiro do time no campeonato, com três gols, o atacante Gustavo Coutinho ressaltou a importância do período para o elenco poder se recuperar e ajustar detalhes para a sequência da temporada.

"O período foi importante para treinarmos um pouco mais. Quando tem um período curto de jogos, a gente não treina muito, foca mais na recuperação. Com uma semana para treino, dá para recuperar todos os atletas, aqueles que estavam lesionados ganham um tempo a mais para se recuperar e ficar apto para jogo. Isso é importante, que a gente possa desempenhar bons treinos para fazer bons jogos", pontuou.

Diante do Brusque, o Sport volta a encontrar o torcedor depois de duas semanas. Enquanto o Rubro-negro busca manter os 100% de aproveitamento, a equipe catarinense tenta reencontrar o caminho das vitórias na Segundona. São dois reveses consecutivos. No entanto, apesar dos momentos distintos vividos pelos clubes, Coutinho pede atenção para o Leão não ser surpreendido na Arena de Pernambuco.

"Será um jogo complicado, difícil. Acredito que eles virão para cá com o intuito de conquistar um ponto, acredito que seja importante para eles. Temos que ficar atentos a todo momento, porque em uma bola ou outra eles podem oferecer perigo para a gente. Mas nosso staff fez a projeção para o jogo, os pontos mais vulneráveis do adversário, os pontos positivos que devemos anular para não sermos surpreendidos de forma alguma", projetou o camisa 9.

Com nove pontos, o Sport iniciou a quarta rodada na vice-liderança. O Leão tem a mesma pontuação do Santos, mas vê os paulistas estarem na frente pelo saldo de gols - 7x4. O Brusque, por sua vez, é apenas o 12º colocado, com três pontos conquistados.

