Gustavo Henrique passará por cirurgia e vira dor de cabeça para Dorival no Corinthians

O Corinthians confirmou nesta quinta-feira que o zagueiro Gustavo Henrique será submetido a uma cirurgia para correção de uma hérnia inguinal. O procedimento está marcado para esta sexta-feira e foi decidido após o agravamento das dores que o jogador vinha sentindo desde o início da temporada.

Segundo nota oficial divulgada pelo clube, o defensor vinha atuando na reta final do Campeonato Paulista e no início do Brasileirão mesmo com dores, sendo acompanhado diariamente pelo departamento médico. "A piora do quadro levou o atleta ao procedimento alinhado junto ao departamento médico", explicou o Corinthians.

Com a ausência de Gustavo Henrique, o técnico Dorival Júnior terá de trabalhar com as opções disponíveis no elenco. No momento, o Corinthians conta com Félix Torres, André Ramalho, Cacá e o jovem João Pedro Tchoca para o setor defensivo.

Aos 32 anos, Gustavo Henrique vinha sendo um dos pilares da defesa alvinegra desde 2024. Ele disputou 11 partidas nesta temporada e, ao todo, soma 35 jogos e dois gols com a camisa do clube.

O Corinthians vive um momento de oscilação no Campeonato Brasileiro e ocupa atualmente a 12ª colocação, com sete pontos. No último domingo, a equipe foi goleada pelo Flamengo por 4 a 0 e busca recuperação diante do Internacional, neste sábado, às 18h30, na Neo Química Arena.

Na quarta-feira, pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil, o Corinthians fez as pazes com os torcedores ao vencer o Novorizontino por 1 a 0. Na ocasião, Gustavo Henrique foi poupado do confronto, justamente pelo aumento das dores.



