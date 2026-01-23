A- A+

FUTEBOL Gustavo Henrique posta foto de tornozelo inchado e ironiza árbitro de Santos e Corinthians "O tornozelo do Gustavo Henrique está uma bola", ressalta técnico corintiano, Dorival Junior

O Corinthians contestou a arbitragem da partida do clássico dessa quinta-feira (22), na Vila Belmiro, onde sofreu o empate de 1 a 1 nos acréscimos do confronto.

O lance decisivo do confronto foi uma falta marcada pelo juis Lucas Canetto Bellote do zagueiro Gustavo Henrique em Lautaro Díaz na entrada da área.

Na cobrança, Gabigol chutou forte e decretou a igualdade no placar

O Corinthians alega que não existiu falta de seu defensor. Pelo contrário, o zagueiro teria cortado a bola e ainda sofrido a infração na sequência. Nas redes sociais, Gustavo Henrique postou uma foto do tornozelo inchado, ironizando a marcação do juiz.

"A falta foi minha mesmo", escreveu o zagueiro, em tom irônico, com a marca roxa no pé.

Só piora: claramente foi FALTA DE ATAQUE.



Lautaro pisa no Gustavo Henrique.



Uma VERGONHA o que aconteceu na Vila hoje. pic.twitter.com/f637RBT19r — Raul Moura (@mouraul) January 23, 2026

O técnico Dorival Júnior mostrou muita irritação com a arbitragem do clássico. O comandante do Corinthians disse que o juiz foi determinante para o empate do Santos.

"O jogo hoje está creditado, o resultado, na arbitragem. Quando ele é quarto árbitro, já se impõe de forma agressiva e desrespeitosa com todos. Influenciou e nos tirou a possibilidade do resultado pelo que fizemos hoje", afirmou Dorival.

"O tornozelo do Gustavo Henrique está uma bola. Ele tira a bola e sofre a falta. Só ele (árbitro) viu, nenhum jogador do Santos foi reclamar. Fora os outros erros na partida", afirmou o treinador corintiano bastante irritado.

"É muito difícil, estamos trabalhando com todas as dificuldades que enfrentamos, a equipe teve domínio da partida, jogou com segurança, equilíbrio, e o resultado nos é tirado por um erro grotesco desses que nos prejudica na tabela", completou.

O Corinthians está na sétima posição do Campeonato Paulista, com cinco pontos. O Santos também tem cinco pontos, mas está no oitavo lugar pelos critérios de desempate.

