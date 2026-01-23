Sex, 23 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta23/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
FUTEBOL

Gustavo Henrique posta foto de tornozelo inchado e ironiza árbitro de Santos e Corinthians

"O tornozelo do Gustavo Henrique está uma bola", ressalta técnico corintiano, Dorival Junior

Reportar Erro
Momento em que atacante do Santos pisa no tornozelo de Gustavo Henrique, zagueiro do CorinthiansMomento em que atacante do Santos pisa no tornozelo de Gustavo Henrique, zagueiro do Corinthians - Foto: Reprodução / X

O Corinthians contestou a arbitragem da partida do clássico dessa quinta-feira (22), na Vila Belmiro, onde sofreu o empate de 1 a 1 nos acréscimos do confronto.

O lance decisivo do confronto foi uma falta marcada pelo juis Lucas Canetto Bellote do zagueiro Gustavo Henrique em Lautaro Díaz na entrada da área.

Na cobrança, Gabigol chutou forte e decretou a igualdade no placar

Leia também

• Neymar acelera recuperação de cirurgia e volta ao Santos pode acontecer no início de fevereiro

• André Luiz, ex-Flamengo, entra no radar do Olympiakos após interesse frustrado do Benfica

• Leandrinho é apresentado e faz primeiro treino com Al-Sharjah, após ser negociado pelo Vasco

O Corinthians alega que não existiu falta de seu defensor. Pelo contrário, o zagueiro teria cortado a bola e ainda sofrido a infração na sequência. Nas redes sociais, Gustavo Henrique postou uma foto do tornozelo inchado, ironizando a marcação do juiz.

"A falta foi minha mesmo", escreveu o zagueiro, em tom irônico, com a marca roxa no pé.

Veja vídeo:

O técnico Dorival Júnior mostrou muita irritação com a arbitragem do clássico. O comandante do Corinthians disse que o juiz foi determinante para o empate do Santos.

"O jogo hoje está creditado, o resultado, na arbitragem. Quando ele é quarto árbitro, já se impõe de forma agressiva e desrespeitosa com todos. Influenciou e nos tirou a possibilidade do resultado pelo que fizemos hoje", afirmou Dorival.

"O tornozelo do Gustavo Henrique está uma bola. Ele tira a bola e sofre a falta. Só ele (árbitro) viu, nenhum jogador do Santos foi reclamar. Fora os outros erros na partida", afirmou o treinador corintiano bastante irritado.

"É muito difícil, estamos trabalhando com todas as dificuldades que enfrentamos, a equipe teve domínio da partida, jogou com segurança, equilíbrio, e o resultado nos é tirado por um erro grotesco desses que nos prejudica na tabela", completou.

O Corinthians está na sétima posição do Campeonato Paulista, com cinco pontos. O Santos também tem cinco pontos, mas está no oitavo lugar pelos critérios de desempate.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter