Gusto vê Chelsea em condições de desbancar o PSG, mas avisa: 'Temos de dar tudo como equipe'

Malo Gusto já jogou pelas duas laterais com o Chelsea neste Mundial de Clubes - saiu de seus pés o chute que acabou em gol contra de Weverton na vitória por 2 a 1 sobre o Palmeiras, nas quartas de final. Na expectativa de encarar o Paris Saint-Germain na decisão de domingo, o jogador francês mostra confiança em surpreender os favoritos.

Depois de ver grandes exibições do PSG na competição, com três goleadas por 4 a 0 - sobre Atlético de Madrid, Inter Miami e Real Madrid -, Gusto não esconde, contudo, que a apresentação do Chela como equipe tem de ser "perfeita."

Em sua avaliação, os ingleses têm de repetir ainda mais o "espírito de equipe e da vontade" que os levaram à decisão do MetLife Stadium, em New Jersey, no domingo (16 horas de Brasília). "Só precisamos nos concentrar em nós mesmos antes da final, seguir o nosso plano e dar tudo de nós. Agora o mais importante é criar algo juntos como grupo, continuar a crescer juntos e dar tudo de si."

Titular na lateral-direita conta o Fluminense, na vaga do capitão Reece James, Gusto garante que o mais importante é ajudar o Chelsea, mesmo que entrando no decorrer das partidas. Ele também já atuou no meio-campo nos Estados Unidos.

"Para ser sincero, não importa onde eu jogue. Eu só tento dar o meu melhor onde quer que eu jogue", frisou Gusto. "O mais importante é ajudar a equipe a mostrar nossa vontade de vencer e continuar lutando juntos. Foi o que fizemos na terça-feira à noite (2 a 0 no Fluminense) e acho que foi por isso que vencemos Então, estamos felizes por chegar a esta final e vamos tentar vencê-la."

Se Gusto está na expectativa para saber se joga a final, a torcida do Chelsea não esconde a apreensão com a lesão de Caicedo, o xerifão do meio-campo. O volante equatoriano torceu o tornozelo esquerdo diante do Fluminense, até tentou voltar, mas acabou não aguentando as dores. Ele faz tratamento intenso, mas o técnico Enzo Maresca já deixou o brasileiro Andrey Santos de sobreaviso.

