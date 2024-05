A- A+

Homenagem Gutemberg Melo é homenageado pela comunidade do jiu-jitsu pernambucano Evento acontece este sábado às 10h, no Gracie Humaitá, em Boa Viagem, Zona Sul do Recife

Um dia que ficará marcado na história do jiu-jitsu estadual. É assim que deverá ser este sábado (11), quando atletas de diversas gerações e academias prestarão uma homenagem ao saudoso Gutemberg Melo, que faleceu, há exatos três anos, e foi um dos pioneiros da modalidade no estado.

O momento de maior emoção será a entrega da Faixa Coral - personalizada com as inicias GM - à viúva Mariele e ao filho Leon, que herdou do pai o amor pelo esporte e que reside no Chile. A honraria é concedida a quem possui mais de 30 anos de faixa preta.

O carioca Gutemberg chegou ao Recife na década de 1990 e trouxe na bagagem o método da Família Gracie. Professor de história, ele foi responsável por introduzir o esporte em diversos colégios da cidade, ajudando a tornar a cidade num dos principais polos da prática do jiu-jitsu no País.

Discípulo dos Gracies, ao longo de décadas, o ex-presidente da Federação Pernambucana de Jiu-Jitsu formou inúmeros faixas pretas. Muitos deles seguiram o caminho do mestre e abriram suas próprias academias.



“Será um momento de reverência, reconhecimento e agradecimento por tudo que Gutemberg Melo representa para o jiu-jitsu pernambucano e brasileiro. O seu legado serve de inspiração para todos nós”, destacou o ex-aluno Adrian Guerra, que trocou a carreira bancária para comandar a Gracie Humaitá.

Além dele, estarão presentes, a Gracie Elite, Carlson Team, The Brotherd, Zr Team, De la Riva Team, Gracie Barra, Rise, Andrade Jiu-Jitsu e a diretoria da Federação Pernambucana de Jiu-Jitsu.

Local: Gracie Humaitá

Hora: 10h

Endereço: Rua José Paraíso, 58, Boa Viagem.

Veja também

SELEÇÃO BRASILEIRA Dorival Júnior convoca Seleção Brasileira para amistosos e Copa América; confira a lista