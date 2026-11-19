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Tênis Guto Miguel, um jovem aprendiz brasileiro entre os mestres do tênis Atualmente, Guto Miguel ocupa a 542ª posição no ranking mundial do circuito principal

Aos 17 anos, Guto Miguel está passando por um curso intensivo na Itália: o jovem tenista brasileiro treina com os oito classificados para o ATP Finals, uma experiência que ele espera que lhe seja útil em um futuro bem próximo, quando for enfrentá-los nos torneios.

Ele não é um desconhecido para os fãs de tênis, tendo vencido Roland Garros este ano na categoria juvenil, na qual foi vice-campeão no US Open.

Mas o jogador, nascido em Goiânia, sabe que ainda precisa continuar evoluindo.

Por ora, a experiência vivida nestes dias em Turim abriu novos horizontes e lhe trouxe um novo ídolo, além de seu compatriota João Fonseca, atualmente o tenista brasileiro mais bem ranqueado na ATP (46º).

"Eu já era fã do João Fonseca, mas agora acho que sou totalmente fã do Carlos", diz, sorrindo, se referindo ao astro espanhol Carlos Alcaraz, terceiro colocado no ranking mundial, que o deixou impressionado.

"Essa experiência, ao lado de jogadores que costumo ver pela televisão, tem sido extraordinária para mim. Especialmente os momentos que passei nas quadras com o Carlos. Ele foi super simpático e me deu muitos conselhos", conta Guto Miguel.

Essas palavras foram ditas antes de ele realizar um aquecimento, na quarta-feira, com outro grande nome do tênis atual: o americano Frances Tiafoe, número oito do mundo, que se preparava para enfrentar o italiano Flavio Cobolli (6º).

Controlar a energia

Este papel de 'sparring' de luxo no ATP Finals, torneio que reúne os oito melhores tenistas da temporada, está sendo vivenciado por ele como uma experiência que pode contribuir muito para o seu crescimento como jogador.

"Quando você é juvenil, sempre quer fazer muito mais, quer estar sempre a 100%. O que observei nesses tenistas, que realizam jogadas fantásticas nos momentos decisivos, é que eles treinam a 70% ou 80% da sua capacidade, e jogam também nesse ritmo, para que consigam elevar o nível de jogo quando a situação exige", analisa.

"Não diria que eu treinava mal, mas entendi que preciso controlar minha energia e me manter a 80%, para poder elevá-la a 100% caso a partida exija", reforça.

O jovem tenista construiu sua trajetória seguindo os passos de seu irmão, Luís Felipe, de 22 anos, com quem forma dupla.

Atualmente, Guto Miguel ocupa a 542ª posição no ranking mundial do circuito principal. Sua estreia na ATP ocorreu em fevereiro passado, no Rio Open, onde foi eliminado logo em sua primeira partida.

Após treinar com os principais nomes do tênis em Turim, ele decidiu que passará a "aproveitar mais os treinos".

"Às vezes fico frustrado por errar uma bola em uma sequência de dez, e isso me irrita. Não é nada grave. É preciso ficar mais relaxado, rir com a equipe, respirar", afirma.

A ATP promove e financia este programa, no qual os tenistas selecionados para treinar com as estrelas são escolhidos entre "os melhores da categoria juvenil, jogadores universitários dos Estados Unidos e atletas NextGen (com menos de 20 anos)".

Medvedev e Tsitsipas como exemplos

Outros beneficiados com isso são os treinadores, para os quais a experiência também é muito valiosa. Eles podem conversar com seus pares, pedir conselhos e trocar experiências.

"Essas trocas de informações são muito importantes. Não vão mudar a maneira como treino o Guto, mas vamos acrescentar pequenos detalhes, ajustar aspectos do seu saque e dos seus voleios, para ver se funciona com ele", diz Kike Grangeiro, um dos dois treinadores de Guto Miguel.

"Em duas semanas, aprendemos o que, normalmente, levaria dois, três ou quatro anos. Esta estadia em Turim é o melhor momento da nossa temporada. Melhor, inclusive, do que o título em Roland Garros", afirma Grangeiro.

Guto Miguel sonha, "como todas as crianças", ressalta seu treinador, em ser, um dia, o número um do mundo e conquistar títulos de Grand Slam no circuito principal.

Sonha também em poder retornar ao ATP Finals e, quem sabe, vencê-lo, assim como fizeram o grego Stefanos Tsitsipas (2019) e o russo Daniil Medvedev (2020), que também já atuaram como 'sparrings' no passado, antes de conquistarem o título do torneio.

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