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Tênis

Guto Miguel vence duelo brasileiro e avança à final do juvenil de Roland Garros

Goiano de 17 anos leva a melhor sobre Leonardo Storck na semifinal

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Luís Guto Miguel em ação em Roland GarrosLuís Guto Miguel em ação em Roland Garros - Foto: Divulgação/Roland Garros

O brasileiro Guto Miguel é finalista do torneio juvenil de Roland Garros 2026. O goiano de 17 anos venceu o duelo com o compatriota Leonardo Storck, nesta sexta-feira, por 2 sets a 1, com parciais de 6/1, 3/6 e 6/2, pela semifinal da competição, e avançou à grande decisão.

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Agora, Guto Miguel irá enfrentar na final Michael Antonius, dos Estados Unidos, em busca do título em Rolando Garros — o norte-americano venceu o compatriota Keaton Hance por 2 sets a 0, também nesta sexta-feira. O duelo será no sábado, com horário ainda a ser definido.

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