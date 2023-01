A- A+

Futebol Há quase um ano sem perder, Íbis empata com Salgueiro e segue invicto no Estadual Essa é a maior sequência sem derrotas desde 2017 do Pássaro Preto

Em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Pernambucano, Íbis e Salgueiro não saíram do 0x0, no Estádio Gileno de Carli, nesta terça-feira (24). Assim, o Pássaro Preto contraria sua fama e permanece sem perder em jogos oficiais desde março de 2022.

Conhecido como o Pior Time do Mundo, o Íbis não vem fazendo jus a sua fama. E o retrospecto não é nada animador para sua torcida. Nos últimos seis jogos oficiais, o rubro-negro empatou cinco confrontos e venceu uma partida. O último revés do clube foi no dia 16 de março, na nona rodada da primeira fase do Pernambucano 2022. Derrota para o Sport pelo placar de 4x0, em partida realizada na Arena de Pernambuco.

A sequência sem derrotas iniciou no quadrangular do rebaixamento de 2022. No empate contra o Sete de Setembro pelo placar de 0x0. Em seguida, veio a vitória contra o Vera Cruz por 3x1, que encaminhou a permanência. Por fim, um novo empate contra o Afogados, agora por 1x1, que garantiu de vez a equipe na elite do futebol local.

Já em 2023, a equipe comandada pelo técnico Rafael Santiago segue invicta, com três empates em três partidas. A estreia no campeonato contra o Sport foi adiada. Assim, o time fez seu primeiro jogo contra o Maguary, finalizado em 1x1. Na sequência, mais um resultado de igualdade pelo mesmo placar, dessa vez no Sertão, contra o Petrolina. Por último, o empate contra o Salgueiro.

Essa é a maior sequência invicta do Íbis desde 2017, quando o clube também passou seis jogos sem perder no Campeonato Pernambucano da A2. Na série anterior, o time teve quatro vitórias e dois empates. O Pássaro Preto entrará em campo novamente no próximo domingo (29), às 15h, no Gileno de Carli, contra o Caruaru City, em partida da sexta rodada do Pernambucano 2023.

