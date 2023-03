Há três jogos sem tomar gols, Náutico melhora números defensivos

A- A+

Pela primeira vez na temporada, o Náutico engatou uma sequência de três jogos consecutivos sem tomar gols. A série começou na vitória por 2x0 diante do Salgueiro, pelo Campeonato Pernambucano, passando por outros dois triunfos na mesma competição, perante Íbis (4x0) e Maguary (1x0). A última vez que isso tinha acontecido foi no início de 2022.



No ano passado, o Náutico também ficou três jogos sem tomar gols. O bom momento foi vivido nos três primeiros compromissos de março. Pelo Pernambucano, no dia 2, vitória por 1x0 diante do Salgueiro. Depois, no dia 6, pela Copa do Nordeste, 3x0 contra o Sergipe. Por fim, voltando ao Estadual, 1x0 ante o Caruaru City, em 9 do mesmo mês.



Neste ano, a melhora nos números defensivos passa pela boa fase de Vágner. Questionado no começo da temporada, o goleiro ganhou a confiança da torcida após atuações decisivas. Na última delas, contra o Maguary, pelo Estadual, o camisa 1 fez defesas difíceis e ainda contou com a sorte, com o pênalti desperdiçado pelo time de Bonito.



“Todas as vezes que a gente precisou de Vágner, ele esteve apto a fazer um grande jogo. Por mais que nossos atletas lutem, é inevitável que as bolas cheguem ao nosso gol. Por isso, é importante olhar para trás e ver um cara seguro, que está contribuindo muito”, afirmou o técnico Dado Cavalcanti.



O próximo jogo do Náutico na temporada é quarta (22), contra o Ferroviário, nos Aflitos, pela última rodada da primeira fase da Copa do Nordeste. O Timbu é quarto colocado do Grupo B, com 10 pontos. Para avançar ao mata-mata, a equipe precisa vencer. Se empatar, terá que torcer por, no máximo, um empate do Santa Cruz (quinto, com nove) perante o Fortaleza ou uma derrota do Sergipe (terceiro, com 10) para o Sampaio Corrêa.



Caso o Náutico seja derrotado, a única forma de avançar para as quartas de final será em caso de derrota do Santa Cruz. Nos sete jogos já realizados na competição, o Alvirrubro tem três vitórias, um empate e três derrotas.

Veja também

Futebol Torcida coral quer déjà vu: Há três anos, Santa vencia e tirava vaga do Náutico no G4 do Nordestão