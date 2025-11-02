Haaland marca duas vezes, City vence Bournemouth e toma a vice-liderança da Premier League
A equipe de Pep Guardiola superou os derrotados deste domingo (2) na tabela de classificação na caça ao líder Arsenal
Após se divertir vestido de Coringa pelas ruas de Manchester, tentando "assustar" torcedores no Halloween, Haaland assombrou a defesa do Bournemouth e, com dois gols, comandou o Manchester City no triunfo por 3 a 1 sobre o surpreendente Bournemouth, neste domingo (2), no Etihad Stadium.
O'Reilly fechou o placar para os donos da casa.
Leia também
• Jannik Sinner é campeão do Masters 1000 de Paris e volta a ser número 1 do mundo
• Vini Jr. perde pênalti, mas Real Madrid atropela Valencia e dispara na ponta da La Liga
• Bayern de Munique poupa titulares, derrota o Leverkusen e se prepara para enfrentar o PSG
Além de retomar o rumo, após a derrota para o Aston Villa, a equipe comandada por Pep Guardiola chegou aos 19 pontos e tomou a vice-liderança da Premier League do próprio Bournemouth, que teve encerrada uma série invicta de oito rodadas no campeonato e permaneceu com 18, agora em quarto na tabela. O líder Arsenal soma 25.
O destaque do jogo, mais uma vez, foi o norueguês Erling Haaland, que coordenou as ações ofensivas, marcou duas vezes e chegou a 13 gols na artilharia da competição. Entre os jogos do City e da Noruega, o atacante de 25 anos já soma 25 gols em 15 partidas na temporada, uma respeitável média de 1,6 tento por jogo.
Surpresa neste início de temporada europeia, o Bournemouth, que só havia perdido para o Liverpool na Premier League, ainda na estreia, tomou a iniciativa e balançou a rede logo aos 45 segundos com Kroupi, mas o tento foi invalidado por impedimento.
A ousadia dos visitantes deixou o City mais ligado na partida e o time da casa passou a ter mais controle do jogo.
Apesar do domínio, o conjunto azul contou com dois contragolpes em velocidade de Haaland, que invadiu a área livre e finalizou após receber passes de Cherki em ambas as jogadas, para ir ao intervalo em vantagem de 2 a 1 - Adams aproveitou falha de Donnarumma e marcou para o Bournemouth.
Disposto a arrancar um empate, o time rubro-negro voltou com uma postura ofensiva na etapa final, mas, quando era melhor em campo, foi castigado com o gol de O'Reilly em chute cruzado, aos 15 minutos, que praticamente minou a reação dos visitantes.
Os brasileiros Evanilson, do Bournemouth, e Savinho, do City, foram acionados na etapa final, mas pouco produziram a ponto de provocar alguma mudança no placar.