Premier League Haaland coloca City a dois pontos do líder Arsenal com gol diante do Crystal Palace O atacante norueguês, artilheiro da Premier League, marcou de pênalti o gol da vitória

Com um gol de pênalti do norueguês Erling Haaland, o Manchester City (2º) venceu o Crystal Palace e manteve a pressão sobre o líder Arsenal, ficando a dois pontos dos 'Gunners', que visitam o Fulham no domingo, em jogo da 27ª rodada da Premier League.

Com domínio do jogo, mas inofensivos na área rival, os 'Citizens' acabaram conquistando a vitória em Selhurst Park graças a um pênalti cometido sobre Ilkay Gündogan e convertido por Haaland no único gol do jogo (78).

Foi o 28º gol do norueguês nesta temporada no campeonato inglês. Ele segue liderando a artilharia, com oito gols à frente de Harry Kane.

"A minha experiência me diz que sempre que jogamos aqui é muito difícil (...) Não foi fácil porque eles defenderam com seis jogadores na área e o Erling sempre teve uma marcação dupla. Foi uma questão de paciência", comemorou Pep Guardiola após o jogo, acrescentando que "apesar da magnífica campanha do Arsenal, continuamos na luta".

Antes do gol, a equipe de Pep Guardiola havia se mostrado bem menos letal do que o habitual, com apenas algumas chances diante do gol defendido pelo espanhol Vicente Guaita, com dois chutes de fora de Haaland (28) e do argentino Julián Álvarez (60).

Outro ponto positivo para o City foi que o Crystal Palace pouco assustou o gol defendido pelo brasileiro Ederson, um bom presságio para a próxima terça-feira, quando os ingleses precisam decidir, após o empate em 1 a 1 em Leipzig, a classificação às quartas de final da Liga dos Campeões.

