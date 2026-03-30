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FUTEBOL Haaland compra carro de R$ 2,8 milhões e turbina coleção que já passa de R$ 69 milhões Atacante do Manchester City investe em edição limitada assinada por Virgil Abloh

O atacante Erling Haaland, do Manchester City, voltou a chamar atenção fora dos gramados ao adquirir mais um modelo de luxo para sua garagem milionária.



O norueguês comprou um raro Mercedes-Maybach Virgil Abloh, edição limitada a apenas 150 unidades no mundo, avaliado em cerca de 460 mil euros — aproximadamente R$ 2,8 milhões na cotação atual (R$ 6,06).





Haaland compra carro de R$ 2,8 milhões — Foto: Reprodução/X

O valor chama atenção por representar uma fatia relevante do salário semanal do jogador, estimado em 576 mil euros (R$ 3,5 milhões). O carro é fruto de uma colaboração com Virgil Abloh, ex-diretor artístico da Louis Vuitton, morto em 2021.



O modelo traz acabamento exclusivo, com pintura em dois tons — preto na parte superior e detalhes em cor de areia — e motor V12 biturbo de 6.0 litros, capaz de ir de 0 a 100 km/h em 4,5 segundos.





A nova aquisição reforça uma coleção que já ultrapassa os 11,5 milhões de euros (R$ 69,7 milhões). Entre os modelos que Haaland mantém na garagem, destacam-se:

Aston Martin DBX 707 — € 403 mil (R$ 2,4 milhões)

Rolls-Royce Cullinan — € 345 mil (R$ 2,1 milhões)

Ferrari 812 Superfast — € 415 mil (R$ 2,5 milhões)

Lamborghini Huracán Sterrato — € 288 mil (R$ 1,7 milhão)

Porsche 911 GT3 — € 185 mil (R$ 1,1 milhão)

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