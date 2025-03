Haaland compra um dos 250 exemplares de Bugatti raro avaliado em R$ 24 milhões

A- A+

Erling Haaland comprou um dos 250 exemplares do Bugatti Tourbillon. De acordo com o jornal inglês Mirror, o veículo é avaliado em quatro milhões de euros (cerca de R$ 24,5 milhões).

Modelo tem motor híbrido V16 de 1800 cavalos. Além disso, garante acelerações dos 0 aos 100 km/h em dois segundos e pode atingir uma velocidade máxima de 446 km/h. O nome "Tourbillon" deriva de um mecanismo de relojoaria que melhora a precisão dos relógios mecânicos, refletindo a inspiração do veículo em designs de relógios de luxo.





Veja detalhes:



O design do veículo incorpora elementos tradicionais da Bugatti, como a grade em forma de ferradura e linhas laterais em forma de "C", além de um interior que mescla luxo e funcionalidade. Possui um volante com cubo central fixo, permitindo que o painel de instrumentos permaneça visível o tempo todo.

Além disso, o jogador tabém tem um Porsche 911 GT3 RS, um Mercedes-AMG One, um Ferrari Monza SP2, um Rolls-Royce Cullinan, um Range Rover Sport e um Audi RS6 Avant Quattro.

