Campeonato Inglês Haaland decide clássico para o Manchester City em Old Trafford Manchester City venceu com tranquilidade o clássico contra o Manchester United

O Manchester City venceu com tranquilidade o clássico contra o Manchester United por 3x0 neste domingo (29), em Old Trafford, pela 10ª rodada do Campeonato Inglês, com dois gols e uma assistência de Erling Haaland.

O novo show de Haaland permite ao City se manter na terceira posição da tabela da Premier League, empatado em pontos com o Arsenal (2º), que no sábado goleou o lanterna Sheffield United por 5 a 0. Ambos estão dois pontos atrás do líder Tottenham, que abriu a rodada na sexta-feira com uma vitória fora de casa sobre o Crystal Palace por 2 a 1.

Por sua vez, o Manchester Untited fica em oitavo e se distancia das equipes que estão na ponta da tabela.

Os 'Citizens' abriram o placar com Haaland cobrando pênalti (26'), assinalado pelo árbitro após falta de Rasmus Hojlund sobre Rodri dentro da área.

O goleiro André Onana se esforçou para manter o United vivo na partida, ao fazer grande defesa em uma cabeçada à queima-roupa de Haaland nos acréscimos da primeira etapa (45'+5).

Mas depois do intervalo, Bernardo Silva cruzou na área e o artilheiro norueguês não perdoou para ampliar a vantagem (49').

A tarde perfeita de Haaland veio com uma assistência para Phil Foden fazer o terceiro e fechar o placar (80').

Haaland é o artilheiro do Campeonato Inglês com 11 gols, três à frente do egípcio Mohamed Salah, do Liverpool, e do sul-coreano Son Heung-min, do Tottenham.

"É incrível. Uma vitória fantástica, o jogo foi incrível. Toda a equipe foi impressionante", comemorou o atacante norueguês após a partida

Mais cedo, os 'Reds' venceram o Nottingham Forest por 3 a 0 para se manterem na quarta posição.

Os gols do jogo foram marcados por Diogo Jota (31'), Darwin Núñez (35') e Salah (77').

Depois de abrir o placar, Jota mostrou uma camisa do colombiano Luis Díaz, que teve os pais sequestrados na Colômbia no sábado.

"Luis esteve conosco no hotel e depois foi para casa. É uma situação muito difícil, não sei como reagiria se acontecesse comigo", declarou Jota à BBC. "Ele ia jogar este jogo. Eu entrei em seu lugar. Levantei sua camisa para mostrar que estamos com ele e que esperamos que tudo seja solucionado", acrescentou.

A mãe de Luis Díaz já foi resgatada pela polícia, mas as autoridades continuam procurando por seu pai.

Entre os outros jogos deste domingo, o Aston Villa (5º) chegou a sua sexta vitória nas últimas sete rodadas ao bater o Luton (18º) por 3 a 1.

Já o Brighton (7º) deixou escapar dois pontos em casa ao empatar em 1 a 1 com o Fulham (14º).

Por sua vez, o West Ham chegou ao terceiro jogo seguido sem vitória na Premier League, sendo surpreendido em casa pelo Everton (15º) por 1 a 0.

