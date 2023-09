Haaland diz que não vê Mbappé como um rival

A- A+

Erling Haaland rejeitou a ideia de uma rivalidade direta com Kylian Mbappé, à medida que eles emergem como as novas estrelas do futebol mundial, assumindo os cargos outrora ocupados por Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.

Haaland, de 23 anos, e Mbappé, de 24, encontram-se na prestigiada lista da Bola de Ouro, com uma ausência notável de Cristiano Ronaldo pela primeira vez em duas décadas. Embora reconhecendo os feitos extraordinários de Messi e Ronaldo, Haaland partilhou a sua perspectiva numa entrevista à France Football. Ele enfatizou que prefere uma abordagem autocentrada, buscando constantemente o aprimoramento pessoal e aproveitando o jogo, em vez de se ver competindo com os outros.

“Isso é o que todos pensam, mas é preciso enfatizar o quão malucas são as coisas que Messi e Cristiano fizeram. Você também tem que lembrar que eles ainda estão fazendo isso, mesmo que estejam envelhecendo. Eles ainda são jogadores fantásticos", ressaltou o atacante.

“Mas nunca falo sobre estar contra outros jogadores, não é a minha maneira de ver as coisas. Me concentro em mim, só procuro ser melhor a cada dia, continuar gostando do que faço e ser a melhor versão de mim mesmo”, completou o jogador.

A magnífica temporada 2022/23 de Haaland já lhe rendeu honras individuais significativas, incluindo os prêmios de Jogador do Ano da PFA, a Players Football Association (Associação de jogadores de futebol) e de Jogador de Futebol do Ano da Associação de Escritores de Futebol.

Sua habilidade como artilheiro, com 52 gols em 53 jogos em todas as competições, fez o norueguês quebrar o recorde de pontuação em uma única temporada da Premier League, marcando 36 gols em 35 jogos. Essas conquistas desempenharam um papel fundamental na histórica conquista da tríplice coroa pelo Manchester City, garantindo a Premier League, a Liga dos Campeões e a FA Cup.

Em contraste, embora Kylian Mbappé tenha ajudado o Paris Saint-Germain a garantir o título da Ligue 1, a sua busca pela glória na Liga dos Campeões falhou mais uma vez. Esta decepção levou a uma mudança significativa na estratégia do PSG, separando-se de Messi e Neymar e inaugurando uma nova era sob o comando do técnico Luis Enrique, com forte foco na formação de jovens talentos.



Veja também

CASO RUBIALES Justiça espanhola abre investigação contra Rubiales por beijo em Jenni Hermoso