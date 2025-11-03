A- A+

Futebol Haaland e Mbappé empatam na corrida pela Bota de Ouro, mas atacante da Letônia lidera a disputa Norueguês e francês têm 26 pontos cada, mas Darko Lemajic, do Rigas FS, soma 28 e aparece à frente com 28 gols marcados

A disputa pela Bota de Ouro europeia tem dois nomes esperados: Erling Haaland e Kylian Mbappé. Mas, um líder improvável apareceu: Darko Lemajic, atacante sérvio do Rigas FS, da Letônia. A dupla do Manchester City e PSG marcou 13 gols cada, respectivamente. Como os gols feitos nas cinco principais ligas da Europa (Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha e França) valem dois pontos, ambos somam 26 pontos na tabela.

No entanto, segundo o jornal português A Bola, Lemajic, de 32 anos, aparece à frente com 28 gols e 28 pontos na primeira divisão da Letônia, onde cada gol vale apenas um ponto no ranking da UEFA. O atacante de 1,98 metro tem sido o destaque do Rigas FS e chegou a atuar pelo Gent, da Bélgica, entre 2021 e 2023.

Outro nome surpreendente é o de Klaemint Olsen, das Ilhas Faroé, que também tem 26 pontos, graças aos 26 gols marcados pelo NSÍ Runavík — embora o coeficiente de sua liga, fora do top 21 da UEFA, garanta apenas um ponto por gol.

Com as temporadas nas ligas da Letônia e das Ilhas Faroé chegando ao fim, é provável que Lemajic e Olsen sejam ultrapassados nas próximas semanas por nomes como Haaland e Mbappé, cujos campeonatos seguem em andamento.

O sistema de pontuação da Bota de Ouro pondera a dificuldade das ligas europeias:

Ligas top 5 (Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha e França): 2 pontos por gol

Ligas entre 6º e 21º lugar do ranking da UEFA (como Portugal): 1,5 ponto

Demais ligas: 1 ponto por gol

