Haaland é sincero sobre duelo da Noruega com a França: "Eles devem nos vencer e ganhar a Copa"

A- A+

Um dos grandes personagens desta fase de classificação da Copa do Mundo, Haaland também chama a atenção pelo seu estilo direto ao expor suas ideias.



Após brilhar novamente na vitória de 3 a 2 da Noruega sobre Senegal, na noite desta segunda-feira, o centroavante foi sincero ao falar do próximo compromisso de sua seleção contra a França e apontou o rival como franco favorito não só no jogo, mas também na competição.





"Não me importo muito. Provavelmente eles (franceses) devem nos vencer e vão conquistar o título (da Copa do Mundo)", afirmou o atleta logo após o confronto diante dos senegaleses, realizado no Met Life Stadium, em Nova Jersey.



Com quatro gols em duas partidas, Haaland está firme na briga pela artilharia do Mundial e tem a companhia de Kylian Mbappé, que também balançou as redes em quatro oportunidades. Quem lidera essa corrida entre os goleadores até aqui é o argentino Lionel Messi. Após fazer um hat-trick na estreia contra a Argélia, ele fez mais dois diante dos austríacos nas duas rodadas que disputou.

Escreva a legenda aqui. Foto: Justin Setterfield / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP





No duelo contra Senegal, Pedersen abriu o placar para a Noruega e Haaland fez a diferença ao marcar duas vezes. O seu show particular teve início na volta do intervalo. Em seu primeiro gol, ele recebeu um bom passe de Odegaard e, já na área, bateu de esquerda para aumentar a vantagem para 2 a 0.



Senegal diminuiu, tentou apertar o ritmo, mas o centroavante mais uma vez mostrou suas credenciais de artilheiro. Ele aproveitou um cruzamento de Berg e completou o lance para fazer o seu segundo gol na partida e o terceiro da Noruega. A equipe africana ainda diminuiu o fim, mas os europeus suportaram a pressão e garantiram a vitória.



Integrante do Grupo I deste torneio de seleções, a Noruega tem o ataque mais positivo da chave com sete gols marcados contra seis dos franceses (que ostentam, no entanto, melhor saldo). As duas equipes possuem a mesma pontuação (seis pontos) e se enfrentam na próxima sexta-feira, pelo último jogo da chave nesta etapa de classificação.

Veja também