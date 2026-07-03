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COPA DO MUNDO Haaland entra na brincadeira e convida Vini Jr. para recriar meme viral de "As Branquelas" Interação entre Haaland e Vini Jr. acontece às vésperas da partida entre Brasil e Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo

Erling Haaland mostrou bom humor nas redes sociais ao interagir com um meme protagonizado por ele e Vinícius Júnior que viralizou no Instagram. A publicação faz referência à clássica cena do filme As Branquelas, embalada pela música "A Thousand Miles", de Vanessa Carlton, um dos momentos mais marcantes da comédia.





A brincadeira rapidamente ganhou grande repercussão entre os torcedores e chegou ao próprio atacante da Noruega, que entrou na onda e reagiu ao conteúdo, divertindo os seguidores nas redes sociais.



Nos comentários da publicação, Haaland marcou Vinícius Júnior e escreveu: "Precisamos recriar isso". O brasileiro respondeu no mesmo tom e entrou na onda apenas com um animado "HAHAHAHAHAHAHAH", mostrando que também se divertiu com o meme.

Haaland marcou o Vini Jr no meme deles na cena de As Branquelas e disse: "Precisamos recriar isso "



Vini respondeu dando risada!



Divulgação pic.twitter.com/aaVfNGlsna — Planeta do Futebol (@futebol_info) July 3, 2026

O alcance da publicação foi além do universo do futebol. Terry Crews, ator que interpretou Latrell Spencer no longa, também encontrou o vídeo e comentou na postagem com emojis de risada, aprovando a homenagem inspirada em uma das cenas mais famosas de sua carreira.



A interação entre Haaland e Vini Jr. acontece às vésperas de um dos confrontos mais aguardados das oitavas de final da Copa do Mundo. Os dois são protagonistas de suas seleções e chegam ao mata-mata em grande fase.



Brasil e Noruega se enfrentam no domingo, 5, às 17h (de Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Mundo.

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