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Copa do Mundo

Haaland exalta Ronaldo e revela inspiração no brasileiro: "O Fenômeno"

Atacante afirmou que o ex-camisa 9 foi uma das inspirações de sua carreira em entrevista publicada em seu canal oficial no YouTube

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Haaland celebra gol sobre o Brasil e afirmou que Ronaldo Fenômeno é uma das suas principais inspirações na carreiraHaaland celebra gol sobre o Brasil e afirmou que Ronaldo Fenômeno é uma das suas principais inspirações na carreira - Foto: Charly Triballeau/AFP

Erling Haaland voltou a demonstrar admiração por Ronaldo Nazário, um dos maiores ídolos da seleção brasileira.

Em entrevista publicada em seu canal oficial no YouTube, o atacante da Noruega afirmou que o ex-camisa 9 foi uma das principais inspirações de sua carreira.

"Ronaldo é um jogador muito especial, todos sabemos. O 'Fenômeno'. Ele é a inspiração para todo mundo que começa a jogar futebol por conta do jeito que ele driblava e do jeito que aproveitava o futebol", disse Haaland.

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Não é a primeira vez que o norueguês faz elogios ao futebol brasileiro durante o Mundial. Antes do confronto contra a equipe comandada por Carlo Ancelotti, Haaland classificou o Brasil como "o país do futebol" e destacou a tradição da seleção pentacampeã

Na véspera da partida pelas oitavas de final, o atacante também tratou o Brasil como favorito ao confronto e afirmou que a tendência era de classificação da equipe brasileira.

Em campo, porém, a Noruega surpreendeu, venceu por 2 a 1 e garantiu vaga nas quartas de final da Copa do Mundo.

Autor dos dois gols da classificação, Haaland lidera a campanha da seleção norueguesa, que agora terá pela frente a Inglaterra.

As equipes se enfrentam neste sábado, às 18h, no Hard Rock Stadium, em Miami, valendo uma vaga nas semifinais do Mundial.

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