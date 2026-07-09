Haaland exalta Ronaldo e revela inspiração no brasileiro: "O Fenômeno"
Atacante afirmou que o ex-camisa 9 foi uma das inspirações de sua carreira em entrevista publicada em seu canal oficial no YouTube
Erling Haaland voltou a demonstrar admiração por Ronaldo Nazário, um dos maiores ídolos da seleção brasileira.
Em entrevista publicada em seu canal oficial no YouTube, o atacante da Noruega afirmou que o ex-camisa 9 foi uma das principais inspirações de sua carreira.
"Ronaldo é um jogador muito especial, todos sabemos. O 'Fenômeno'. Ele é a inspiração para todo mundo que começa a jogar futebol por conta do jeito que ele driblava e do jeito que aproveitava o futebol", disse Haaland.
Leia também
• Meia da Inglaterra admite ser duro parar Haaland, mas dá a receita: "Impedir que a bola chegue"
• Noruega tem surto de gripe após eliminar o Brasil e antes de enfrentar a Inglaterra na Copa
• Craque da Noruega, Erling Haaland tem passado como cantor de rap; vídeo antigo viraliza após vitória
Não é a primeira vez que o norueguês faz elogios ao futebol brasileiro durante o Mundial. Antes do confronto contra a equipe comandada por Carlo Ancelotti, Haaland classificou o Brasil como "o país do futebol" e destacou a tradição da seleção pentacampeã
Na véspera da partida pelas oitavas de final, o atacante também tratou o Brasil como favorito ao confronto e afirmou que a tendência era de classificação da equipe brasileira.
Em campo, porém, a Noruega surpreendeu, venceu por 2 a 1 e garantiu vaga nas quartas de final da Copa do Mundo.
Autor dos dois gols da classificação, Haaland lidera a campanha da seleção norueguesa, que agora terá pela frente a Inglaterra.
As equipes se enfrentam neste sábado, às 18h, no Hard Rock Stadium, em Miami, valendo uma vaga nas semifinais do Mundial.