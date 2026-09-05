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Manchester City Haaland marca de cabeça e City segue 100% no Inglês Craque norueguês decide a partida e City chega à terceira vitória consecutiva

O Manchester City se manteve com 100% de aproveitamento no Campeonato Inglês graças a um gol de cabeça do artilheiro norueguês Erling Haaland, que garantiu a vitória por 1 a 0 sobre o Coventry neste sábado (5), apesar da atuação convincente da equipe.

O técnico Enzo Maresca escalou como titular o volante argentino Enzo Fernández, contratado nesta semana, após a lesão no aquecimento de Nico O'Reilly. O atacante senegalês Iliman Ndiaye, outro novo reforço, também fez sua estreia com os ‘Citizens’.

Haaland marcou aos 26 minutos do primeiro tempo o gol que decidiu a partida, aproveitando ganhos pela direita de Antoine Semenyo.

A era Maresca começa com três vitórias consecutivas no Campeonato Inglês, mas o desempenho está longe de ser perfeito, já que o goleiro Gianluigi Donnarumma impediu o Coventry de conseguir pelo menos o empate e somar seu primeiro ponto no retorno à elite depois de 25 anos.

Taiwo Awoniyi e Jack Rudoni também desperdiçaram grandes chances de abrir vantagem para os visitantes antes de o City se encontrar na partida.

Nos demais jogos disputados neste sábado, o Crystal Palace derrotou o Fulham por 3 a 2, enquanto o Tottenham visitou o Nottingham Forest e ficou no 0 a 0, mesmo placar do duelo entre Hull e Aston Villa.

Por sua vez, o Newcastle não passou de um empate em casa com o Bournemouth em 2 a 2 e outros dois jogos terminaram com 1 a 1 no placar: Brentford x Sunderland e Brighton x Leeds.



Jogos da 3ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

Sexta-feira:

Ipswich Town - Liverpool 0 - 2

Sábado:

Newcastle - Bournemouth 2 - 2

Brentford - Sunderland 1 - 1

Manchester City - Coventry 1 - 0

Brighton - Leeds 1 - 1

Fulham - Crystal Palace 2 - 3

Nottingham-Tottenham 0-0

Hull - Aston Villa 0 - 0

Domingo:

(10h00) Everton - Manchester United

(12h30) Arsenal - Chelsea

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 9 3 3 0 0 7 2 5

2. Casco 7 3 2 1 0 3 0 3

3. Arsenal 6 2 2 0 0 4 0 4

4. Chelsea 6 2 2 0 0 7 5 2

5. Brentford 5 3 1 2 0 5 2 3

6. Liverpool 5 3 1 2 0 6 4 2

Newcastle 5 3 1 2 0 6 4 2

8. Leeds 5 3 1 2 0 3 2 1

9. Brighton 4 3 1 1 1 8 5 3

10. Everton 4 2 1 1 0 3 1 2

11. Sunderland 4 3 1 1 1 3 3 0

12. Manchester United 3 2 1 0 1 5 4 1

13. Crystal Palace 3 3 1 0 2 4 8 -4

Ipswich Town 3 3 1 0 2 4 8 -4

15. Bournemouth 2 3 0 2 1 4 5 -1

16. Nottingham 2 3 0 2 1 2 3 -1

17. Aston Villa 1 3 0 1 2 0 5 -5

Tottenham 1 3 0 1 2 0 5 -5

19. Fulham 0 3 0 0 3 4 7 -3

20. Coventry 0 3 0 0 3 0 5 -5

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