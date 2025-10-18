Haaland marca pelo 10º jogo seguido, Manchester City derrota o Everton e pressiona os líderes
O artilheiro norueguês precisou de apenas duas finalizações para superar Pickford em ambas, no início do segundo tempo
Aos 25 anos, Erling Haaland atravessa um dos melhores momentos da carreira. Neste sábado, o atacante balançou a rede pela décima vez seguida na temporada e deu a vitória por 2 a 0 ao Manchester City sobre o Everton, no Etihad Stadium, pela oitava rodada da Premier League.
O artilheiro norueguês precisou de apenas duas finalizações para superar Pickford em ambas, no início do segundo tempo, e levar a equipe de Pep Guardiola a 16 pontos na tabela, assumindo a liderança provisória - Arsenal e Liverpool ainda têm jogos nesta rodada em busca da ponta da tabela.
Haaland lidera a artilharia da Premier League com 11 gols em oito jogos, quase o dobro do segundo colocado, Semenyo, do Bournemouth, com seis. Entre jogos do City pelo campeonato nacional e pela Champions League e da Noruega, pelas Eliminatórias da Copa, o atacante balançou as redes nos últimos dez jogos - 20 vezes, uma impressionante média de dois gols por partida. Na temporada, ele soma 25 tentos em 15 confrontos, média de 1,7. A única vez em que o norueguês não marcou foi na derrota para o Tottenham, em 23 de agosto, ainda pela segunda rodada.
Em busca do quinto título inglês nas últimas seis temporadas, o City pressionou desde o início, tentando furar o bloqueio do Everton com o brasileiro Savinho e com Doku pelas beiradas, mas os visitantes tiveram a melhor oportunidade do primeiro tempo: Donnarumma desviou pela linha de fundo um tiro frontal e certeiro de Ndiaye.
Quando, enfim, foi acionado, já na etapa complementar, Haaland fez a diferença. Aos 12 minutos, subiu livre no meio da área para completar, de cabeça, o cruzamento de O'Reilly. Cinco minutos depois, encaminhou o triunfo dos donos da casa após receber o passe de Savinho na área e finalizar por baixo de Pickford.
O goleiro titular da seleção inglesa ainda impediu uma goleada dos mandantes, já nos acréscimos, em outros dois chutes à queima-roupa de Haaland. Sem seu principal jogador, Grealish, impedido de jogar pelas regras da Premier League por estar emprestado pelo City, o Everton não conseguiu reagir e, com a derrota, permanece no meio da tabela, com 11 pontos.
Em outro jogo eletrizante da rodada, o surpreendente Bournemouth desperdiçou a oportunidade de assumir a liderança da Premier League. Após ficar duas vezes à frente do placar contra o Crystal Palace, a equipe visitante cedeu o empate por 3 a 3 aos 52 minutos do segundo tempo - Mateta fez os três gols do Palace - e foi a 15 pontos, em quarto.
Confira os resultados deste sábado da Premier League:
Nottingham Forest 0 x 3 Chelsea
Brighton 2 x 1 Newcastle
Burnley 2 x 0 Leeds United
Crystal Palace 3 x 3 Bournemouth
Manchester City 2 x 0 Everton
Sunderland 2 x 0 Wolverhampton