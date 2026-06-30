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Copa do Mundo Haaland e Odegaard analisam desafio da Noruega contra Brasil na Copa: 'Pequenas possibilidades' Em 1998, a Noruega chegou a vencer a seleção brasileira na fase de grupos, mas acabou fora da Copa logo no primeiro jogo eliminatório

A maior partida da seleção da Noruega é a próxima. Não apenas por ser o Brasil nas oitavas de final, mas por ser a primeira vez em que a equipe avançou em uma fase de mata-mata de Copa do Mundo.

Em 1998, a Noruega até chegou às oitavas após vencer a seleção brasileira na fase de grupos, mas acabou fora da Copa logo no primeiro jogo eliminatório. O time que nunca perdeu para o Brasil (dois empates e duas vitórias) acredita que pode ir mais longe no Mundial de 2026, mesmo que seja difícil ou com "possibilidades pequenas".

Martin Odergaard elogiou o time brasileiro. "Enfrentaremos o Brasil. De certa forma, não há nada maior que isso no contexto de seleções", disse o camisa 10, que vai enfrentar os companheiros de Arsenal, Gabriel Magalhães e Gabriel Martinelli

Quando a Noruega superou o Brasil em 1998, Odegaard ainda não era nascido. Ele nasceu em dezembro daquele ano e conta que cresceu ouvindo sobre este jogo. "Veremos se conseguimos repetir o sucesso", falou.

Ainda na saída do gramado, Erling Haaland foi mais cauteloso. Ele limitou-se a dizer que jogar contra o Brasil dá ao time norueguês "pequenas possibilidades".

"Agora vamos para as oitavas, haverá excelentes equipes e não vai ser fácil. Não sei se vamos conseguir. A gente se preparou muito e continua muito preparado", completou Haaland.

"Hoje já foi a nossa maior partida. O que vier a seguir vai ser ainda maior", disse Antonio Nusa, autor do primeiro gol norueguês sobre a Costa do Marfim. "Estamos aqui por uma razão. Ganhamos e fomos bem. (O próximo) é um jogo, então tudo pode acontecer. Vai ser bom e que vença o melhor", completou.

A partida das oitavas de final entre Brasil e Noruega será no dia 5 de julho, domingo, às 17h (de Brasília), no MetLife Stadium, em East Rutherford.

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