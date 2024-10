Haaland pede desculpas após Noruega levar cinco gols da Áustria: 'Não fiz o suficiente'

A- A+

A inesperada goleada de 5 a 1 que a Áustria aplicou sobre a Noruega neste domingo (13), em jogo válido pela quarta rodada da Liga das Nações B, fez o atacante Erling Haaland se posicionar nas redes sociais. Resignado, o artilheiro do Manchester City assumiu a responsabilidade por ser um dos grandes nomes da equipe e fez um pedido de desculpas.



"Perdão a todos. Não é o suficiente da minha parte" diz parte da postagem feita pelo jogador em sua conta no Instagram. Com uma foto junto aos companheiros no gramado ele completou o recado enviando uma mensagem de esperança. "Em novembro (data reservada a mais dois jogos pelo torneio), o nosso objetivo é somar os seis pontos".

Publicação de Haaland. Foto: Reprodução/Redes sociais





Na partida, o atacante de 24 anos herdou a braçadeira de capitão da Noruega em função do desfalque de Martin Odegaard por contusão. Com 34 gols em 37 jogos pela seleção Noruega, ele acabou passando em branco no duelo com os austríacos.



Com o resultado, os torcedores noruegueses ficaram bastante irritados e usaram as redes sociais para enviar mensagens duras tanto para os atletas como os integrantes da comissão técnica. A atitude de Haaland foi uma tentativa de acalmar os ânimos junto à torcida.



Na classificação, o resultado deixou o Grupo 3 embolado. Noruega, Áustria e Eslovênia aparecem empatados com sete pontos. Na lanterna, com apenas um empate e três derrotas em quatro rodadas, está o Casaquistão.

