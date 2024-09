A- A+

Futebol Haaland se irrita com Arteta após empate entre City e Arsenal e chama Gabriel Jesus de 'palhaço' Atacante ainda acertou a bola no zagueiro Gabriel Magalhães, do Arsenal, após o gol do adversário

O empate de quatro gols entre Manchester City e Arsenal, neste domingo (22), pelo Campeonato Inglês, teve desdobramentos mesmo com o apito final do juiz.

Em um jogo bastante tenso e emocionante, o centroavante Haaland discutiu com o técnico adversário, Mikel Arteta, e também com o centroavante Gabriel Jesus.

O desentendimento, que aconteceu no centro do gramado, foi flagrado pela TV Sky Sports. De acordo com o jornal espanhol "Marca", primeiro, o jogador norueguês mandou um recado para o técnico rival enquanto dava tapinha nas costas: "Continue humilde, hein". Gabriel Jesus não gostou do que ouviu e saiu em defesa do seu treinador.

Haaland não gostou da reação do ex-jogador palmeirense e desafiou o centroavante brasileiro: "Do que você está falando, seu maldito palhaço", disse visivelmente alterado.

No lance do gol do empate de 2 a 2 do Manchester City, anotado por Stones, nos acréscimos, o artilheiro ainda acertou a bola no zagueiro Gabriel Magalhães, do Arsenal.

O clássico de domingo marcou mais uma vez a forte rivalidade entre as duas equipes. Nos últimos dois anos, City e Arsenal brigaram até as últimas rodadas pelo troféu do Campeonato Inglês, e a equipe do técnico Pep Guardiola levou a melhor nas duas temporadas.

Na classificação atual, o City perdeu os 100% de aproveitamento, mas ocupa a liderança de forma isolada com quatro vitórias e um empate, e 13 pontos. O Arsenal aparece em quarto lugar com 11 pontos.





Veja também

FÓRMULA 1 Hamilton e Russell lamentam corrida frustrante em Cingapura e queda de rendimento da Mercedes