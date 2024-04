A- A+

Games Craque do Manchester City, Haaland será personagem no jogo "Clash of Clans" Norueguês será o "Rei Bárbaro" no game

Um anúncio no mínimo curioso aconteceu na manhã desta terça-feira (30). Um dos melhores jogadores do mundo, o atacante do Manchester City, Erling Haaland, será um personagem no jogo para smartphones "Clash of Clans".

A notícia foi divulgada pelo próprio jogador em um vídeo na rede social X. Na animação, o noruguês aparece sentado jogando o jogo, quando é surpreendido pelos personagens do game, que abrem um portal e levam o atacante até o mundo fictício. Confira.

From the pitch to the battlefield! I’m the new Barbarian King in @clashofclans #ClashwithHaaland pic.twitter.com/6O9QacpnOi — Erling Haaland (@ErlingHaaland) April 30, 2024

Haaland é um grande fã do jogo e admitiu jogar o game desde a sua infância. "Eu acho que tinha mais ou menos 10 anos quando descobri Clash. Eu e meus amigos começamos a jogar e nós nos divertimos muito juntos", confessou.

O atacante, que será o "Rei Bárbaro" no jogo, estará disponível no game a partir desta quarta (1º). O personagem do craque, contudo, só poderá ser jogado até o fim da temporada de Clash, dia 31 de maio.

Outros craques no games

Apesar de inusitado, Haaland não é o primeiro jogador a ser personagem em algum game. Recentemente, em 2021, o dono de cinco bolas de ouro, Cristiano Ronaldo, também foi um personagem no jogo "Free Fire". No mesmo ano, Neymar também apareceu como um personagem jogável em Fortnite - jogo que o próprio Haaland também já esteve presente.





