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AUTOMOBILISMO Haas anuncia contratação de Rafael Câmara, primeiro piloto pernambucano da Fórmula 1 Recifense ocupará o assento do francês Esteban Ocon, que deixa a Haas após duas temporadas

A Haas confirmou oficialmente a contratação do recifense Rafael Câmara, de 21 anos, primeiro piloto de Pernambuco a conquistar uma vaga no grid da Fórmula 1. O anúncio foi feito pela escuderia norte-americana nesta quinta-feira (15), após uma série de enigmas nas redes sociais.

Membro da Ferrari Driver Academy, Rafael ocupará o assento do francês Esteban Ocon, que deixa a Haas após duas temporadas. O pernambucano formará dupla com o britânico Oliver Bearman.

Com a confirmação da contratação no formato plurianual, ou seja, de vários anos, o Brasil passa a ter dois pilotos titulares garantidos na F1 de 2027. Câmara se juntará ao paulista Gabriel Bortoleto, da Audi, consolidando uma nova geração do país no topo do automobilismo.

Trajetória

Nascido no Recife e criado em Boa Viagem, na Zona Sul da capital, a paixão do jovem pelas corridas vem de berço: ele é neto de Niége Rossiter, pioneira no automobilismo pernambucano na decada de 1960.



No Kart desde os 6 anos, Rafael teve uma ascensão meteórica: foi campeão do Campeonato de Fórmula Regional Europeia (FRECA), em 2024, e conquistou o título da Fórmula 3 no ano seguinte, em sua estreia.



Com uma temporada consistente em 2026, pela equipe Invicta Racing, o brasileiro é o líder da Fórmula 2, com 207 pontos, tendo como ponto alto a vitória dominante na corrida principal do GP de Baku, no Azerbaijão, ampliando a vantagem sobre o vice-líder, Nikola Tsolov, para 7 pontos.



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