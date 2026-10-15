Haas anuncia contratação de Rafael Câmara, primeiro piloto pernambucano da Fórmula 1
Recifense ocupará o assento do francês Esteban Ocon, que deixa a Haas após duas temporadas
A Haas confirmou oficialmente a contratação do recifense Rafael Câmara, de 21 anos, primeiro piloto de Pernambuco a conquistar uma vaga no grid da Fórmula 1. O anúncio foi feito pela escuderia norte-americana nesta quinta-feira (15), após uma série de enigmas nas redes sociais.
Membro da Ferrari Driver Academy, Rafael ocupará o assento do francês Esteban Ocon, que deixa a Haas após duas temporadas. O pernambucano formará dupla com o britânico Oliver Bearman.
Com a confirmação da contratação no formato plurianual, ou seja, de vários anos, o Brasil passa a ter dois pilotos titulares garantidos na F1 de 2027. Câmara se juntará ao paulista Gabriel Bortoleto, da Audi, consolidando uma nova geração do país no topo do automobilismo.
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Trajetória
Nascido no Recife e criado em Boa Viagem, na Zona Sul da capital, a paixão do jovem pelas corridas vem de berço: ele é neto de Niége Rossiter, pioneira no automobilismo pernambucano na decada de 1960.
No Kart desde os 6 anos, Rafael teve uma ascensão meteórica: foi campeão do Campeonato de Fórmula Regional Europeia (FRECA), em 2024, e conquistou o título da Fórmula 3 no ano seguinte, em sua estreia.
Com uma temporada consistente em 2026, pela equipe Invicta Racing, o brasileiro é o líder da Fórmula 2, com 207 pontos, tendo como ponto alto a vitória dominante na corrida principal do GP de Baku, no Azerbaijão, ampliando a vantagem sobre o vice-líder, Nikola Tsolov, para 7 pontos.