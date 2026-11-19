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Sport Habraão e Marcelo Ajul passarão por cirurgias no Sport Dupla se machucou no jogo contra o Goiás

A temporada para o Sport chegou ao fim, mas o departamento médico terá que cuidar de dois jogadores. Em comunicado divulgado na noite desta quinta-feira (19), o Rubro-negro informou que os zagueiros Habraão e Marcelo Ajul serão submetidos a procedimentos cirúrgicos.

A dupla se lesionou na última rodada da Série B, quando o Leão pernambucano derrotou o Goiás, por 3x0, na Ilha do Retiro.

Enquanto Habraão terá que passar por cirurgia no pé esquerdo, o procedimento em Marcelo Ajul será no tornozelo direito. O tempo de recuperação de ambos não foi informado.

Contratado em março pelo Sport, Habraão atuou em 20 partidas do clube nesta temporada, sendo 12 delas na Série B. O zagueiro tem vínculo com o clube leonino até o fim deste ano, mas a tendência é que tenha o contrato prorrogado até tratar a lesão.

Marcelo Ajul, por outro lado, ainda tem mais dois anos de contrato com o Rubro-negro. O prata da casa foi acionado em 37 jogos do clube neste ano, 24 pela Segundona.

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