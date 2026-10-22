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futebol Habraão quer Sport forte mentalmente para derrotar o Criciúma Zagueiro também destacou que o Leão precisa aproveitar o fator casa para vencer e se aproximar do G6 da Série B

O Sport, em oitavo lugar, com 51 pontos, está três pontos abaixo do Atlético-GO, sexto colocado, com 54, e primeiro integrante do G6 da Série B do Campeonato Brasileiro. Para conseguir se aproximar da zona que vale vaga na Série A do ano que vem, o Leão terá pela frente o Criciúma, nesta sexta-feira (23), na Ilha do Retiro. O Tigre está em quinto, com 59.

Para levar a melhor diante do Criciúma, o zagueiro Habraão aposta no fator mental e na força da torcida rubro-negra.

"Sabemos do desafio que temos. O Criciúma tem um time qualificado, mas nos preparamos bem para fazer um grande jogo. São duas equipes que brigam pelo acesso. Um confronto direto em que temos de entrar fortes mentalmente para entrar bem na partida, aproveitar o fator casa ao nosso favor para encostarmos no pelotão da frente", declarou.

Para o confronto, Habraão deve formar a zaga ao lado de Benevenuto, já que Marcelo Ajul está suspenso pelo cartão vermelho recebido diante do Fortaleza.

O Sport deve ir a campo com Thiago Couto; Claudinho, Marcelo Benevenuto, Habraão e Raí Lopes; William Oliveira, Biel Fonseca e Patrick de Paula; Diego Hernández, Perotti e Chrystian Barletta.

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