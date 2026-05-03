A- A+

PUNIÇÃO Hadjar é penalizado e larga em último no GP de Miami; Bortoleto ganha posição e sai em 21º Red Bull do francês foi inspecionado na noite de sábado, após a classificação, e seu assoalho plano foi considerado fora de conformidade com o regulamento

O piloto francês Isack Hadjar (Red Bull) foi penalizado após a sessão de classificação para o Grande Prêmio de Miami de Fórmula 1, na qual havia terminado em nono lugar, devido a uma infração técnica detectada em seu carro, anunciaram os comissários neste domingo (3).

O Red Bull do francês foi inspecionado na noite de sábado, após a classificação, e seu assoalho plano foi considerado fora de conformidade com o regulamento, uma vez que suas dimensões excediam em dois milímetros a medida de referência definida pelas regras de 2026.

A Red Bull "admitiu uma violação do regulamento técnico", declararam os comissários.

"Cometemos um erro e respeitamos a decisão dos comissários. Nenhuma vantagem foi buscada ou obtida a partir deste erro. Aprenderemos com esta falha e revisaremos nossos procedimentos para entender como isso pôde ter acontecido, a fim de garantir que não se repita. A equipe pede desculpas a Isack, aos fãs e aos nossos parceiros", reagiu o chefe de equipe francês, Laurent Mekies, em um comunicado.

Hadjar, que disputa sua segunda temporada na F1, e a primeira ao lado do tetracampeão mundial holandês Max Verstappen na Red Bull, largará, portanto, na última posição do grid, em 22º.

Com isso, o brasileiro Gabriel Bortoleto (Audi) ganha uma posição no grid e vai partir em 21°.

Já Verstappen, companheiro de equipe de Hadjar, pode almejar a vitória: ele vai largar da segunda fila, logo atrás do italiano Kimi Antonelli (Mercedes), que conquistou a pole position pela terceira vez consecutiva em um Grande Prêmio.

Veja também