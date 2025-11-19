A- A+

COPA DO MUNDO Haiti volta à Copa após 51 anos com técnico que nunca pisou no país Conflito interno impede presença de Sébastien Migne na ilha; seleção joga 'em casa' a 800 km, em Curaçao

O Haiti está de volta a uma Copa do Mundo depois de 51 anos. A classificação veio com a vitória por 2 a 0 sobre a Nicarágua nesta terça-feira — e com um detalhe tão inusitado quanto simbólico: o técnico da equipe, o francês Sébastien Migne, nunca conseguiu pisar no país desde que assumiu o cargo, há 18 meses.

Migne, de 52 anos, não conseguiu entrar no Haiti por causa da escalada de violência que domina a ilha desde o terremoto de 2010 e que se intensificou nos últimos anos. Gangues armadas controlam grande parte de Porto Príncipe, obrigando a seleção a mandar seus jogos “em casa” em Curaçao, a cerca de 800 km.

"É impossível porque é muito perigoso", disse à BBC Sports. "Normalmente moro nos países onde trabalho, mas não posso aqui. Não há mais voos internacionais aterrissando lá".

O treinador relata que, sem condições de acompanhar o futebol local, precisou montar o elenco baseando-se em informações enviadas por dirigentes haitianos por telefone. "Eles me deram informações e eu gerenciei a equipe remotamente".

Um vídeo do momento em que os jogadores descobrem a classificação viralizou nas redes sociais.

Com o agravamento da crise, o grupo passou a ser composto apenas por jogadores que atuam fora do país. Entre eles está o meio-campista Jean-Ricner Bellegarde, do Wolves. A federação ainda tenta convencer o atacante Wilson Isidor, do Sunderland, nascido na França e filho de haitianos, a defender as cores do Haiti.

A vaga coloca o Haiti novamente no Mundial, que será disputado neste verão nos Estados Unidos, México e Canadá. A única participação havia sido em 1974, quando a seleção caiu na fase de grupos após derrotas para Itália, Polônia e Argentina.

Além do Haiti, Panamá e Curaçao também se classificaram pela Concacaf. Os panamenhos venceram El Salvador por 3 a 0, enquanto Curaçao garantiu sua inédita vaga ao empatar com a Jamaica.

