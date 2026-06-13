Haiti x Escócia, Catar x Suíça: confira detalhes dos jogos deste sábado (13)
Escoceses e Suíços chegam embalados pelas eliminatórias e tentam fazer jus ao favoritismo
A Copa do Mundo de 2026 chega ao seu terceiro dia de jogos neste sábado (13). Além da Seleção Brasileira que enfrenta a seleção de Marrocos, Haiti e Escócia fazem o outro jogo do Grupo C, enquanto Catar e Suiça fecham a rodada para o Grupo B, que iniciou com a vitória da Bósnia por 1 a 0 sobre o Canadá nesta sexta-feira (12).
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Haiti x Escócia se enfrentam no Gillette Stadium, às 22h. Catar e Suiça jogam no Levi's Stadium, às 16h.
Haiti x Escócia
Líder do Grupo C nas eliminatórias europeias com apenas uma derrota, a Escócia chega como ampla favorita diante de um frágil Haiti que terá apenas a segunda participação em copas, onde nunca conquistou nenhuma vitória.
A seleção escocesa se apega a seus jogadores mais renomados que atuam no futebol europeu, o principal deles sendo o meio-campista Scott Mctominay (Napoli), que vem de grandes temporadas no clube italiano. Já o Haiti aposta suas fichas em Duckens Nazon, atacante de 32 anos e maior artilheiro da história do país, com 44 gols.
Catar x Suiça
O Catar teve o pior desempenho da história para um país-sede na Copa do Mundo, em 2022, e agora busca sua primeira vitória em mundiais.
A Suíça, presença carimbada nas últimas edições, garantiu a vaga direta após fechar a fase de grupos das Eliminatórias Europeias de forma invicta na liderança da chave, e vem para sua sexta disputa consecutiva. O país tenta superar o fantasma das oitavas defFinal, onde acabou eliminada nas últimas três participações.
Akram Afif (Al-Sadd) é a referência técnica do Catar, já pelo lado suíço o destaque segue sendo o meio-campista de 33 anos, Granit Xhaka.