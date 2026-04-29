Hakimi desfalca o PSG na Champions League e vira preocupação para Marrocos na Copa do Mundo

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O lateral-direito Hakimi se tornou o mais novo problema do técnico Luis Enrique, do Paris Saint-Germain, para o segundo jogo das semifinais da Champions League, diante do Bayern de Munique, na Alemanha. O defensor foi submetido a exames de imagem e teve diagnosticada uma lesão na coxa direita.



A contusão ocorreu no jogo desta terça-feira, em partida que os franceses triunfaram sobre os rivais, no Parque dos Príncipes, pelo placar de 5 a 4. O departamento médico não estipulou prazo para retorno, mas é certo que o atleta vai ficar afastado por algumas semanas.



Segundo o jornal francês RMC Sports, Hakimi sofreu uma ruptura nos isquiotibiais. O clube agora trabalha para poder contar com o jogador no caso de o Paris Saint-Germain chegar à decisão da Liga dos Campeões. A final do torneio está marcado para o dia 30 de maio.





O lance que ocasionou a contusão aconteceu já no final do segundo tempo. O marroquino entrou em uma dividida com Laimer, do Bayern e acabou levando a pior. Apesar da contusão, Hakimi ainda permaneceu em campo até o fim do confronto.



Hakimi agora também passa a preocupar a seleção do Marrocos por causa da Copa do Mundo. O torneio tem o seu início marcado para o dia 11 de junho. A seleção africana está no Grupo C e faz a sua estreia justamente contra a seleção brasileira. O confronto está marcado para Nova Jersey.

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