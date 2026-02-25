A- A+

Futebol Internacional Hakimi é relacionado para partida do PSG contra o Monaco um dia após anúncio de julgamento Lateral-direito marroquino pode atuar como titular no duelo desta quarta-feira, no Parque dos Príncipes, pelo playoff da Champions

O lateral-direito do Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, incluído na lista de jogadores que serão julgados sob acusação de estupro, foi relacionado para a partida contra o AS Monaco, nesta quarta-feira, no Parque dos Príncipes, pelo jogo de volta do playoff da UEFA Champions League. O anúncio foi feito pelo clube da capital francesa.

Um dia após a decisão judicial que confirmou o envio do caso à Justiça, o marroquino, capitão da equipe comandada pelo técnico Luis Enrique, pode começar a partida entre os titulares no confronto diante do time monegasco.

Embora ainda não tenha se pronunciado oficialmente sobre o caso, o PSG indicou de forma reservada que pretende respaldar o jogador com base no princípio da presunção de inocência, previsto na legislação francesa.

A acusação

De acordo com o jornal americano Tha Athletic, em fevereiro de 2023, promotores franceses abriram apuração preliminar após uma denúncia de estupro contra uma jovem. Um mês depois, Hakimi foi formalmente indiciado e colocado sob supervisão judicial.

O caso avançou em agosto do ano passado, quando a promotoria de Nanterre encaminhou o processo ao tribunal criminal. Desde então, o jogador nega as acusações e afirma ser vítima de chantagem.

“Hoje em dia, uma acusação de estupro basta para justificar um julgamento, mesmo quando eu a nego e tudo demonstra que é falsa”, reagiu o jogador no X: “Espero com tranquilidade este julgamento, que permitirá que a verdade venha à tona publicamente”, acrescentou o internacional marroquino de 27 anos.

Quem é Achraf Hakimi?

Revelado nas categorias de base do Real Madrid, Hakimi construiu carreira sólida no futebol europeu, com passagens por Borussia Dortmund e Inter de Milão, antes de se transferir para o Paris Saint-Germain em 2021, por cerca de € 60 milhões.

Pelo clube francês, conquistou quatro títulos consecutivos do Campeonato Francês e integrou o elenco campeão da Liga dos Campeões na temporada passada.

O episódio que deu origem à investigação ocorreu em fevereiro de 2023, quando uma mulher de 24 anos afirmou ter sido vítima de violência sexual na residência do jogador, em Boulogne-Billancourt. A denunciante procurou a polícia no dia seguinte, mas optou por não registrar queixa formal.

Mesmo assim, o Ministério Público deu seguimento ao caso. À época, o PSG declarou apoio ao atleta, ressaltando confiança no sistema judiciário.

A então esposa de Hakimi, a atriz Hiba Abouk, anunciou semanas depois o fim do relacionamento, afirmando que a separação havia sido decidida antes dos fatos investigados e pedindo cautela até a conclusão do processo.

Desde então, Hakimi seguiu atuando normalmente por clube e seleção. Foi titular na última edição da CAN, disputou os Jogos Olímpicos de Paris — onde conquistou o bronze — e esteve presente no Mundial de Clubes da Fifa. Em entrevistas recentes, voltou a negar as acusações e afirmou que o episódio causou profundo sofrimento à sua família.

— Sei quem sou e sei que não fiz nada. Sempre estive à disposição da Justiça — declarou.

