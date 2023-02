Hakimi está "tranquilo" e alega que acusação de estupro é "totalmente falsa", diz jornal

A- A+

Um novo caso de violência sexual cometido por jogadores de futebol veio à tona nesta semana. O acusado é o lateral Achraf Hakimi, do PSG e da seleção de Marrocos, que foi denunciado por uma mulher no último sábado. Na última segunda-feira (27), quando as notícias sobre o caso já ganhavam força, o jogador compareceu à premiação The Best da Fifa, em Paris, e o jornal espanhol Marca afirma que o atleta diz que as acusações são "totalmente falsas".

Segundo a reportagem, Hakimi também está "muito tranquilo" sobre o caso. O episódio foi parar na imprensa francesa através de uma matéria do jornal Le Parisien, que detalhou a denúncia. O relato é de que a mulher e o jogador se conheceram através do Instagram, e ele a convidou no último sábado (25) para sua casa, aproveitando que a esposa e os dois filhos estão passando férias em Dubai.

Lá, de acordo com a denunciante, o jogador forçou diversos contatos sexuais, tentando colocar as mãos em sua vagina e beijando seus seios. Ela contou que conseguiu se desvencilhar e foi para casa de um amigo, para quem contou o ocorrido.

Com uma lesão muscular há duas semanas, Hakimi não entra em campo desde o dia 14 de fevereiro, quando o PSG perdeu por 1 a 0 para o Bayern de Munique em casa na Liga dos Campeões. Ele não atuou nos dois últimos jogos da equipe na Ligue 1, contra Lille e Olympique de Marselha.

