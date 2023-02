Haller volta a marcar pelo Borussia Dortmund após superar câncer

A- A+

O fim de semana de futebol na Europa registrou uma história bonita. O atacante Sébastien Haller, do Borussia Dortmund, fez um dos gols da vitória por 5 a 1 diante do Freiburg neste sábado (04). Foi o seu primeiro desde que se recuperou de um câncer nos testículos.

Grande coincidência, seu gol foi marcado justamente no Dia Mundial de Combate ao Câncer. Haller tem 28 anos, é da Costa do Marfim e foi contratado pela equipe alemã no início da temporada, após grande passagem pelo Ajax.

Logo que chegou ao Borussia Dortmund, Haller foi diagnosticado com o tumor e passou por cirurgia. Sua recuperação durou cerca de seis meses.

"Ele é um herói", escreveu o perfil oficial do Dortmund com duas fotos de Haller, Uma durante o tratamento e outra após o jogo de hoje.

He‘s a hero.



Sep. 22 Feb. 23 pic.twitter.com/z5qjbpFKop — Borussia Dortmund (@BVB) February 4, 2023

A partida contra o Freiburg foi a quarta de Haller em 2023. Com a vitória, o Borussia Dortmund chegou aos 37 pontos e ocupa a terceira posição do Campeonato Alemão.



