Halterofilismo paralímpico Brasil fecha Copa do Mundo de halterofilismo paralímpico com cinco pódios Últimas medalhas vieram nas disputas por equipes

O Brasil encerrou a participação na Copa do Mundo de halterofilismo paralímpico disputada em Tbilisi (Geórgia) com o total de cinco medalhas.

No último dia de disputas, na última quarta-feira (26), a equipe brasileira feminina (formada por Mariana D’Andrea, Tayana Medeiros e Lara Lima) garantiu um ouro, enquanto a masculina (composta por Bruno Carra, João Maria França e Mateus Assis) conquistou um bronze.

Equipe feminina é ouro e Brasil encerra Copa do Mundo de halterofilismo com cinco medalhas.



O time feminino do Brasil conquistou o lugar mais alto do pódio ao somar o total de 297,18 pontos na decisão, enquanto o Uzbequistão (com 235,19 pontos), garantiu a prata. Já a equipe masculina derrotou a Tailândia na disputa pelo bronze, garantindo o terceiro lugar, após ter sido superada por Cuba na etapa anterior.

Além das medalhas obtidas nas disputas por equipes, o Brasil conquistou um ouro com Mariana D’Andrea na categoria até 73 quilos, uma prata com Tayana Medeiros na categoria até 86 quilos e um bronze com Lara Lima na categoria até 41 quilos.

A Copa do Mundo foi o último torneio internacional dos halterofilistas brasileiros antes da próxima edição dos Jogos Paralímpicos, que serão disputados em Paris (França) a partir do dia 28 de agosto.

Esta também foi a última oportunidade para os atletas assegurarem sua participação no megaevento por meio do ranking específico para a competição na capital francesa.

