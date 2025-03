Hamilton divulga bastidores da gravação da nova versão de cena do filme 'Curtindo a vida adoidado'

A- A+

Lewis Hamilton publicou um vídeo nas redes sociais nesta terça-feira divulgando os bastidores dasua participação em uma versão alternativa de uma cena do filme de comédia "Curtindo a Vida Adoidado", que fez muito sucesso durante a década de 80.

O heptacampeão da Fórmula 1 representa um dos personagens da trama e dirige uma icônica Ferrari, equipe pela qual o piloto compete a partir de 2025. Junto com ele, está o ator Edward Norton, que participou de grandes produções como "Clube da Luta" e "O Incrível Hulk".

"Ainda estou me emocionando com a forma como tudo aconteceu. Foi um passeio do início ao fim. Desde a ideia de fazer isso, passando por um dia inteiro no set, até o envio para o mundo. Espero que você tenha gostado e que isso o inspire a dedicar tempo e energia ao que lhe traz alegria", publicou Hamilton.

Na icônica cena do filme, o personagem Ferris Bueller e a namorada Sloane Peterson faltam a uma aula e convencem o amigo Cameron Frye a pegar uma Ferrari escondidos do pai, uma 250 GT SWB California Spider.

Eles deixam o carro em uma garagem, até que um manobrista assume o controle do icônico veículo e o dirige pelas ruas de Chicago. Hamilton substituí justamente o manobrista.

O carro utilizado para a cena é o mesmo utilizado no filme, avaliado em até 17 milhões de dólares, (cerca de R$ 98 milhões na cotação atual). O piloto britânico afirma que o modelo era "perfeito para a aposentadoria", em entrevista à revista "Time".

Ele disse ser um grande fã de "Curtindo a Vida Adoidado", e tratou a gravação da cena como outro sonho se tornando real — além de representar a Ferrari.

Hamilton fez sua estreia pela tradicional equipe italiana no último domingo domingo, no GP da Austrália. E não foi das melhores: terminou a corrida na décima posição. O próximo compromisso será em Xangai, no GP da China, que acontece neste domingo.

