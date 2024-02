Hamilton e Mercedes dominam treinos livres do GP de Bahrein

A- A+

O britânico Lewis Hamilton (Mercedes) fez o melhor tempo da segunda sessão e do dia de treinos livres do Grande Prêmio do Bahrein, primeira prova da nova temporada da Fórmula 1, nesta quinta-feira (29) no circuito de Sakhir.

O sete vezes campeão mundial ficou à frente de seu companheiro de equipe e compatriota George Russell e da Aston Martin, do veterano espanhol Fernando Alonso, que fez o terceiro melhor tempo.

O também espanhol Carlos Sainz Jr (Ferrari) e o australiano Oscar Piastri (McLaren) completaram o 'Top 5' desta jornada de abertura do Mundial.

O atual tricampeão mundial, o holandês Max Verstappen (Red Bull), terminou em sexto nesta quinta-feira.

Na segunda sessão de treinos livres, realizada ao entardecer no Bahrein, todos os pilotos melhoraram os seus tempos em relação à primeira sessão de treinos livres, realizada poucas horas antes e onde o mais rápido foi o australiano Daniel Ricciardo (Racing Bulls, ex-Alpha Tauri).

A segunda sessão é a que mais diz sobre como poderão ser as condições da sessão de classificação, marcada para esta sexta-feira, às 17h00 locais (11h00 horário de Brasília). Antes disso, acontecerá a terceira e última sessão de treinos livres, às 13h30 locais (7h30 de Brasília).

A corrida do Grande Prêmio do Bahrein, a primeira do novo Mundial de Fórmula 1, será no sábado às 12h00 (horário de Brasília).

--- Resultados da segunda sessão de treinos livres do GP do Bahrein de F1:

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:30.374 (25 voltas)

George Russell (GBR/Mercedes) 1:30.580 (23)

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) 1:30.660 (22)

